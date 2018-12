Emprendedores Solidarios 2018 donará el importe de la entrada al Padre Ángel Comunicae

viernes, 7 de diciembre de 2018, 13:17 h (CET) El 13 de diciembre Aje Madrid organiza el evento Emprendedores Solidarios 2018, edición especial Marketing y Ventas, con una Master Class de Marta García, el caso de éxito de Auticmo, una mesa debate con cuatro especialistas en ventas y una dinámica de Speed Networking para que los emprendedores y profesionales asistentes, puedan incrementar su red de contactos y generar más negocio. La entrada será en especies, pañales o juguetes para la Asociación Mensajeros de la Paz, liderada por el padre Ángel En la mañana del próximo jueves 13 de diciembre, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (en adelante AJE MADRID), con el apoyo de Eventos y Networking, celebrará la primera edición de EMPRENDEDORES SOLIDARIOS, evento formativo, con dinámica de Speed Networking y con fines solidarios, dirigido a emprendedores, profesionales y empresarios.

AJE MADRID ha conseguido reunir a un grupo de especialistas contrastados en Marketing y Ventas, de diferentes sectores y especialidades, con el fin de poder ayudar a todos aquellos emprendedores interesados en recibir orientación, mejoras o ideas para lanzar su negocio. Mediante una Master Class, impartida por Marta García, un caso de éxito de emprendimiento solidario (Fátima Mulero), una mesa de debate sobre ventas y marca personal (donde empresarios contrastados atenderán las preguntas de los asistentes) y una dinámica de Speed Networking,

Se trata de un evento con fines solidarios y de nuevo diseño, que en esta primera edidión tratará contenidos de Marketing y Ventas en sus ponencias, donde además se incluye, una mesa de debate para incrementar las ventas y una dinámica de Speed Networking para que los asistentes no sean meros espectadores y puedan interactuar..

Master class

El evento contará con la ponencia magistral de Marta García, "3 Claves Prácticas para Lanzar tu Negocio Exitoso y Rentable" y una auditoría en directo. Marta García, es Business Coach, autora de 4 libros, Best Seller Amazon, experta en Marca Personal y Estrategias de negocio y creadora del Máster Lanza Tu Negocio.com. Marta, con sólo 20 años funda su primera empresa y en todos estos años ha ayudado a más de 4.000 emprendedores y empresas de todo el mundo a crear y lanzar su negocio de éxito y digitalizarse por Internet. Destacar que Marta García ha recibido la Estrella de Oro a la excelencia profesional y recientemente, el Premio Europeo a la Calidad Empresarial.

Caso de éxito: Emprendimiento solidario

Fátima Mulero, una de las ganadoras de la IX edición de los Premios JES de la Universidad Europea con el proyecto AuTICmo contará cómo ha conseguido que su empresa triunfe. Asimismo, explicar cómo el proyecto ha visto la necesidad de implementar una estrategia digital, así como la aplicación de técnicas SEO y otras herramientas para la obtención de buenas métricas de ventas que permita ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Auticmo, es una plataforma que conecta personas y servicios del sector del autismo a nivel mundial.

Mesa de debate marketing y ventas

Moderada por Alejandra Ron-Pedrique, Directora de Urban Lab Madrid y compuesta por cuatro empresarios profesionales en activo, especialistas en Marketing y Ventas, pondrá de manifiesto los errores y aciertos de los emprendedores, así como orientarán a todos aquellos que estén interesados en incrementar sus ventas. Cada uno de elllos dará respuesta a las preguntas de los asistentes y el moderador, desde su experiencia y desde el punto de vista de su especialización.

Externalización de Ventas , Rodrigo García Dopico, Logos Vendere.

, Rodrigo García Dopico, Logos Vendere. Marketing Online , Cristina Álvarez Pagán, Tips para Emprender.

, Cristina Álvarez Pagán, Tips para Emprender. Asociacionismo y Colectivos Empresariales , Javier Espiga Chamón, B Club Business Madrid

, Javier Espiga Chamón, B Club Business Madrid Formación: Santiago Vitola. Fundador Negocios y Estrategia Business School. Entrada solidaria para ayudar a los niños necesitados

AJE Madrid, junto a todos los colaboradores del evento, quieren contribuir a la gran labor que está realizando la Asociación Mensajeros de la Paz, liderada por el Padre Ángel. Por dicho motivo, toda la recaudación conseguida a través de la ENTRADA SOLIDARIA del evento, será destinada a cubrir las necesidades de los niños de las familias más desfavorecidas (economicamente).

Con el fin de satisfacer las necesidades actuales de dicha asociación, (que en este caso demanda productos de higiene personal para bebés), los asistentes al evento, podrán contribuir y dar su apoyo con la “ENTRADA SOLIDARIA”, que sustituye el posible precio del evento, por traer y donar uno de los siguientes artículos por asistente:

Socios AJE MADRID y colaboradores: Gel de bebé, toallitas húmedas o crema hidratante.

Resto de Asistentes: Un paquete de pañales talla 3, 4 o 5 o bien un juguete para niños preferiblemente de mesa. No obstante, si por falta de tiempo los asistentes no pudieran llevar el artículo señalado, siempre pueden realizar un pequeño donativo dinerario, depositándolos en la urna de donativos que existirá en la misma recepción del evento, y que será íntegramente entregado a Mensajeros de la Paz, en concreto al Padre Ángel, que ha confirmado su asistencia, para explicar y agradecer de primera mano, la solidaridad de los asistentes al evento.

PROGRAMA, JUEVES 13 DICIEMBRE 2018*

10:00 h. Recepción de asistentes, recogida de productos y registro de entrada.

10:25 h. Bienvenida del Presidente de AJE Madrid, Leandro Pozas.

10:30 h. Master Class: Marta García. 3 Claves para Lanzar tu Negocio Exitoso y Rentable.

11:00 h. Caso de éxito Emprendimiento Solidario. Fátima Mulero.

11:15 h. Mesa debate. Marketing y Ventas para emprendedores.

12:15 h. Agradecimiento del Padre Ángel a los asistentes.

12:30 h. Café y Networking libre.

13:00 h. Dinámica de Speed Networking.

14:00 h. Sorteos, subasta y despedida.

14:30 h. Fin de Emprendedores Solidarios.

El evento ha sido posible a la colaboración de Eventos y Networking – B Club Business Madrid – Logos Vendere – Tips para Emprender – Urban Lab Madrid – Todo Networking – Cultura Emprende Radio – ACB Abogados Consumo y Banca – Wittia – Negocios y Estrategia Business School – Universidad Europea de Madrid – AuTICmo – Marta García

Coordenadas

Fecha y hora: Jueves, 13 de diciembre de 2018. De 10 a 14:30 horas.

Lugar: Garaje. Calle Matilde Díez, 11 – Madrid 28002 – UBICACIÓN

Metro: Prosperidad.

Solicitud de entrada: pinchar aquí

Aforo limitado a 150 personas. Se puede seguir toda la información en las redes sociales de @eventosynetwork #solidariosAJE2018

Teléfono de información para asistentes, colaboradores y patrocinadores: +34 610 74 27 28.

Vídeos

Eventos & Networking for your Business



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.