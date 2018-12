Los fundadores de We Are Knitters, entre los 30 jóvenes más influyentes de España

Pepita Marín y Alberto Bravo han sido galardonados por la revista Forbes como dos de las 30 personas menores de 30 años más influyentes de España en 2018. Ambos, fundadores de We Are Knitters, recibieron el pasado martes el premio 30 under 30 que presenta Forbes destacando a los jóvenes más poderosos La revista Forbes es conocida por sus legendarias listas, y por segundo año consecutivo presentan su 30 under 30, en el que premian a los jóvenes más poderosos e influyentes de España. Pepita Marín y Alberto Bravo, los fundadores de We Are Knitters, han sido premiados con este galardón en una gala que se celebró en la Casa del Lector el pasado 4 de diciembre.

Pepita Marín, afirma que están ''muy contentos de que nos hayan incluido, después de 7 años luchando por un proyecto en el que nadie creía, el reconocimiento de Forbes esperemos que ayude a otros jóvenes a pensar que si se puede''.

''Este reconocimiento de Forbes no es sólo para nosotros sino para todo el equipo que tenemos detrás también. Sin su esfuerzo y confianza ciega no estaríamos donde estamos'' ha declarado Alberto Bravo. La marca actualmente cuenta con la implicación de 30 personas, este premio es también un reconocimiento a la colaboración y al trabajo en equipo.

En este caso, Forbes ha premiado la labor que realizan en We Are Knitters, una empresa que ha sabido reinventar el concepto clásico de tejer, haciendo que sea un concepto moderno y para todos los públicos. Estos jóvenes emprendedores son la prueba de que lograr el cambio es posible.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.