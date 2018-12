La Real Academia de Bellas Artes homenajea a Manuel Bonnín Con la interpretación de su sonata para violonchelo y piano Redacción Siglo XXI

viernes, 7 de diciembre de 2018, 14:07 h (CET) La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel ofrece un concierto-homenaje dedicado al compositor Manuel Bonnín, que tendrá lugar el lunes, 10 de diciembre, a las 19.30 horas en la sede de Santa Cruz de Tenerife (plaza Ireneo González, 1) a cargo del violonchelista Ángel García Jermann y el pianista Jesús Gómez Madrigal, quienes ejecutarán su Sonata en mi menor para violonchelo y piano.



En el trascurso del acto, que está subvencionado por el Cabildo de Tenerife, intervendrá la musicóloga y académica Rosario Álvarez Martínez, quien introducirá la figura del Manuel Bonnín Guerín (Santa Cruz de Tenerife, 1898-1993), quien se incorporó como académico a la Racba en 1972.

Manuel Bonnín era hijo del pianista y profesor de piano Antonio Bonnín Fuster, antiguo numerario de la Racba, y hermano menor del acuarelista Francisco Bonnín. Desde joven, se manifestó una tendencia a la composición musical, que se pone de manifiesto a finales de 1918 con el estreno en el Teatro Municipal de Santa Cruz (hoy Teatro Guimerá) de su primera gran Sonata para violín y piano en do menor. A partir de entonces, no cesará de componer obras de ambicioso formato, y colabora como instrumentista de violín y, sobre todo, de viola, en conjuntos de cámara. La adscripción de Manuel Bonnín Guerín a la Real Academia Canaria de Bellas Artes fue para él un gran estímulo, pues se encontró con el interés por su obra que manifestaba la incipiente musicología canaria, lo cual se puso de manifiesto en diversas publicaciones, conciertos y ediciones discográficas.

En esta ocasión, los músicos García Jermann y Gómez Madrigal interpretarán la Sonata en mi menor para violonchelo y piano (1935-1942), una de las pocas obras que se conservan de este compositor y que están consideradas “verdaderas joyas de notable intensidad poética”.

Ángel García Jermann es de origen alemán y uno de los violonchelistas más destacados en España. Es catedrático de violoncello en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y durante once años ha sido solista de violoncello de la Orquesta Sinfónica de RTVE.

Jesús Gómez Madrigal nació en Valencia ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Salamanca, en el Conservatorio Superior de Aragón y en la actualidad ejerce la docencia como profesor repertorista en el Real Conservatorio Superior de Madrid y colabora con la Fundación Albéniz en su proyecto educativo en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

