Apple implementa Programas de sustitución y ampliación de reparaciones para MacBook y MacBook Pro

viernes, 7 de diciembre de 2018, 08:40 h (CET) Apple pone en marcha diferentes programas de reparación y sustitución gratuita de componentes de algunos de sus equipos MacBook y MacBook Pro. De esta manera, a través de sus AASP, implementa protocolos de actuación para dar respuesta rápida y eficiente a problemas detectados en algunos de sus equipos Tras detectarse deficiencias en algunos de los componentes de determinados dispositivos, Apple ha puesto en marcha diferentes Programas de sustitución y ampliación de reparaciones, para determinadas unidades de sus dispositivos MacBook y MacBook Pro.

Programa de servicio de la unidad de estado sólido (SSD) del MacBook Pro de 13 pulgadas (sin Touch Bar). Entre los meses de junio de 2017 y junio de 2018 se vendieron algunas unidades de dispositivos MacBook Pro, de 13 pulgadas, cuyos discos duros SSD de 128 y 256 GB tienen un problema que podría causar la pérdida de datos. Apple ha establecido un Programa de reparación que consiste en cambiar el disco duro SSD de dichas unidades de manera gratuita; y siempre que el dispositivo afectado reúna todos los requisitos marcados por Apple.

Programa de servicio del teclado para el MacBook y el MacBook Pro. Igualmente, Apple a determinado que un porcentaje reducido de teclados de algunos modelos de MacBook y MacBook Pro pueden presentar comportamientos no deseados tales como letras o caracteres que se repiten inesperadamente o no aparecen; o bien teclas que se atascan. Para solventar estos comportamientos, Apple ha puesto en marcha este programa de servicio que, de manera gratuita, permitirá solventarlos en todos aquellos casos en los que se cumplan los requisitos marcados por Apple.

Programa de sustitución de baterías del MacBook Pro de 13 pulgadas (sin Touch Bar). Apple ha determinado que, en un número limitado de unidades del MacBook Pro de 13 pulgadas (sin Touch Bar), un componente puede fallar y hacer que la batería integrada se dilate. No se trata de un problema de seguridad y Apple reemplazará de forma gratuita las baterías de esos ordenadores. Las unidades afectadas se fabricaron entre octubre de 2016 y octubre de 2017, y su elegibilidad se determinará con el número de serie del producto.

Todos los Programas están sujetos a que el dispositivo afectado cumpla con todos los requisitos determinados por Apple. Se recomienda verificar el cumplimiento de los mismos en la web de Apple. Cualquier usuario afectado, sólo tiene que acudir a http://www.masrepair.es (Apple Authorized Service Provider) donde se procederá a reparar de manera gratuita la pieza o elemento en mal estado.

