ARTAI, correduría de seguros, expone las coberturas necesarias para empresas en expansión internacional Comunicae

viernes, 7 de diciembre de 2018, 08:48 h (CET) La internacionalización de las empresas es un claro indicador de crecimiento y un paso fundamental que aporta, por un lado, numerosos beneficios como el aumento del volumen de negocio, pero que genera también diversos riesgos que es necesario dejar debidamente cubiertos mediante un programa global de seguros Cuando las empresas españolas deciden entrar en la fase de expansión internacional para aumentar su rango de actuación, por lo general suelen optar por abrir filiales en otros países, adquirir compañías locales o bien exportar sus productos y servicios, porque entre otras ventajas permite incrementar su nivel de competitividad, rentabilidad y diversificar su negocio.

Sin embargo, uno de los principales retos que conlleva dicha internacionalización, tanto para grandes empresas como para pymes, según informa la Correduría de Seguros internacional Artai, es el cumplimiento con las normativas de cada país.

El salto al extranjero no está exento de riesgos por lo que es fundamental evaluar previamente muy bien todos los pros y contras antes de dar el paso definitivo hacia el mercado internacional. Entre los factores a valorar, además del cumplimiento normativo estarían por ejemplo, la estabilidad política, los riesgos de la naturaleza, la salud o el bienestar de los empleados.

Saber atender a todas estas cuestiones y aplicarlas correctamente no es tarea fácil y condiciona sin duda alguna el éxito o el fracaso de dicha expansión internacional. Por esa razón y para evitar problemas y preocupaciones, es importante que toda actividad desarrollada fuera del país de origen se proteja adecuadamente con un programa global de seguros con la ayuda de un corredor con experiencia, que además tenga presencia en los países de destino como en el caso de ARTAI.

Un programa internacional de seguros, según indica Artai, establece un conjunto común de términos y condiciones, aplicable a las operaciones globales de una empresa, mediante la emisión de un grupo coordinado de sus pólizas de seguros. Se emite una póliza máster en el país de origen y pólizas locales para cada país en el que se implante la empresa.

Contar con una cobertura global que facilite a las empresas el cumplimiento de la legalidad en cada país durante su fase de expansión internacional aporta una serie de ventajas fundamentales como la reducción de costes, una gestión centralizada y uniforme, que permitirá disponer de información en tiempo real, y flexibilidad en cuanto a la suscripción de coberturas, según las necesidades de cada ubicación.

Por tanto, para evitar problemas y preocupaciones, toda actividad que se desarrolle fuera del país de origen debe estar cubierta con un programa internacional de seguros de la mano de un corredor con experiencia y presencia en los países de destino como ARTAI. Para ello, Artai cuenta con una amplia red de operadores en más de 180 países en todo el mundo gracias a su integración en Gallagher Global Alliance, network del líder internacional Gallagher, el tercer mayor bróker de seguros del mundo. Así, ARTAI tiene la capacidad de ofrecer un servicio local especializado en todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.