Un invernadero de paneles solares orgánicos gana el concurso Go Green in the City '18 de Schneider Electric

El equipo del Pan African University Institute of Water and Energy Sciences de Algeria ha creado un invernadero fotovoltaico orgánico que incrementa la producción de los cultivos y ayuda a luchar contra la hambruna. El concurso Go Green in the City ofrece a jóvenes innovadores una plataforma global para impulsar su carrera profesional en el ámbito de la energía Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el equipo ganador de Go Green in the City 2018, la competición internacional para estudiantes que se centra en soluciones innovadoras de energía para Smart Cities.

Zvirevo Chisadza y Tariro Cynthia Mutsindikwa, del Team Latent Innovations del Pan African University Institute of Water and Energy Sciences de Algeria, han creado un nuevo sistema orgánico para invernaderos fotovoltaicos, que genera energía a partir del material de la cubierta del invernadero. El sistema es capaz de generar energía sostenible off grid para aumentar la producción de los cultivos con el potencial de reducir la hambruna hasta un 20%.

Uno de los objetivos de este proyecto es ser una solución innovadora para incrementar la producción de los cultivos. Sin embargo, este tipo de invernaderos consumen grandes cantidades de energía. Para solventar este problema, el equipo ganador ha introducido una nueva cubierta para invernadero hecha de paneles solares orgánicos flexibles que permite generar energía sostenible y off grid para el invernadero.

'Los invernaderos energizados representan grandes posibilidades como forma sostenible de resolver el hambre en el mundo y nos sentimos honrados de ser reconocidos como el equipo ganador de la competición Go Green in the City', aseguran desde Team Latent Innovations.

Además del ganador general de la competición, Schneider Electric también ha anunciado que Thanh Nguyen Thi y Ha Doan Thi Thu, de la Duy Tan University de Vietnam, recibieron el 'Women in Business Award', que las reconoce como equipo totalmente femenino entre los participantes de 2018.

Incentivar la innovación para combatir el cambio climático

Los premios Go Green in the City coinciden con la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP24, que tendrá lugar en Katowice, Polonia, a principios de diciembre.

'A medida que se acerca la COP24, todos necesitamos cambiar el enfoque sobre el cambio climático, por el bien de nuestro planeta', asegura Olivier Blum, Chief Human Resources Officer de Schneider Electric. 'La gran calidad de los proyectos presentados en la competición, y sobre todo los de los finalistas, es la prueba de que los jóvenes innovadores transformarán la manera en la que vivimos y hacemos negocios, por un futuro sostenible. Schneider Electric cuenta con una visión estratégica para resolver la actual paradoja energética mundial, y los ganadores han demostrado diferentes maneras de poner en práctica esa visión.'

24,000 estudiantes candidatos para la competición

En su octavo año, Go Green in the City se ha convertido en un evento importante para estudiantes de negocios e ingeniería de todo el mundo. Este año, han participado más de 24.000 jóvenes innovadores – un 58% de ellos mujeres - de 3.190 universidades de 163 países. Los ganadores y los subcampeones han recibido premios en efectivo, asesoramiento vía mentoring por parte de expertos de Schneider Electric, y múltiples oportunidades de hacer networking. Además, Zvirevo Chisadza y Tariro Cynthia Mutsindikwa tendrán la oportunidad de empezar una carrera en Schneider Electric y podrán visitar y explorar dos ciudades del mundo - en las que Schneider Electric esté presente - para hacer networking con profesionales del sector energético.

Diez equipos finalistas de EE.UU, China, Alemania, Algeria, Indonesia, Brasil, India, España, Canadá y Vietnam, se reunieron en Atlanta (EE.UU.), en ocasión del Innovation Summit de Schneider Electric en Norteamérica, para presentar sus ideas frente a un panel VIP de líderes empresariales internacionales y expertos técnicos de Schneider Electric. El Innovation Summit de Norteamérica reunió los días 13 y 14 de noviembre a más de 1.200 emprendedores, ejecutivos y líderes del sector.

Para más información: http://gogreeninthecity.se.com,