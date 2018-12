Isco y Asensio se divierten con el Melilla El Real Madrid golea a un 'Segunda B' y accede a octavos a final en Copa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 7 de diciembre de 2018, 00:49 h (CET) El Real Madrid disfrutó de una plácida tarde en el Santiago Bernabéu con una goleada (6-1) ante el Melilla, liderada por Isco y Asensio -con dos goles cada uno- para reivindicar su situación en la 'Casa Blanca' y resolver el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, el cual ya estaba más que encarrilado tras el 0-4 de la ida.



El partido fue un patio de recreo para Isco y Asensio, los dos grandes protagonistas de la tarde. El malagueño se gustó con dos golazos desde fuera del área y el balear marcó otros dos y regaló el tercero al canterano Javi Sánchez. Todo eran mensajes para un Solari que vio la proclama de dos de sus jugadores con más talento.



Media hora tardó el campeón de Europa en abrir la cuenta y hacer las delicias de los más de 55.000 espectadores que se dieron cita en el Bernabéu este jueves pese al día festivo. La grada gozó con un equipo que, sin grandes estrellas, fue capaz de calentar a los suyos. Primero fue Asensio con un zurdazo al palo largo y después volvió a pedir la vez.



Antes de que se llegase al descanso, el joven mallorquín aprovechó una gran jugada de Vinicius para fusilar al meta del Melilla. En dos minutos cualquier conato de reacción había quedado suspendido para el cuadro de Luis Miguel Carrión, que pelea por ascender a Segunda y ya se olvida de caramelos como el que saboreó con esta eliminatoria.



Asensio completó su sobresaliente primera parte con una asistencia muy valiosa a Javi Sánchez, que marcó de vaselina. El 3-0 relajó aún más al Real Madrid, que saltó a jugar en la segunda parte más tranquilo si cabe. Isco sacó entonces la varita mágica y pidió que le apuntasen los focos. El del Arroyo de la Miel marcó dos goles de bandera.



Entre medias, también fue el turno de Vinicius, que se besó el escudo al meter el quinto de la tarde en una acción personal con algo de fortuna. El brasileño parece lucir muchos más galones de los que le corresponden por méritos y, sobre todo, por su insultante juventud. En cualquier caso, el ex del Flamengo.



El Melilla, por su parte, no se quiso ir de la capital de España sin hacerle un gol al actual campeón del 'Viejo Continente'. El honor lo tuvo Yacine, excanterano del París Saint-Germain, que fusiló a Keylor Navas desde los 11 metros. El 6-1 certifica el pase de los blancos a octavos, reivindica a Isco y Asensio -si el rival lo permite- y mantiene la buena sintonía que ha conseguido el llamado 'efecto Solari'.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 6 - MELILLA, 1 (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Navas; Odriozola, Javi Sánchez, Vallejo, Carvajal (Francisco García, min.46); Llorente (Ceballos, min.46), Fede Valverde, Isco; Asensio, Vinicius (Álvaro Fidalgo, min.79) y Mariano.



MELILLA: Pedro Luis; Pepe Romero, Mahanan, Richi, Jilmar; Ruano (Brahim Amar, min.56), Ortega, Menudo (Brian Martín, min.60), Óscar García; Mizzian (Otegui, min.46) y Yacine.



--GOLES:

1 - 0, min.33, Asensio.

2 - 0, min.35, Asensio.

3 - 0, min.39, Javi Sánchez.

4 - 0, min.48, Isco.

5 - 0, min.75, Vinicius.

5 - 1, min.81, Yacine, de penalti.

6 - 1, min.83, Isco.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-Manchego). Sin amonestados.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 55.243 espectadores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Sporting, único equipo de Segunda en octavos de final También estará en octavos el Athletic Club El 'nuevo' Granca asalta Milán Los canarios, tras la destitución de Maldonado, vence al Armani con un gran partido Boca Juniors llega a Madrid entre fuertes medidas de seguridad La vuelta que decidirá el campeón sudamericano tendrá un desenlace histórico fuera de su continente El Atleti se enchufa con la Copa Los de Simeone eliminan a un digno Sant Andreu con una gran segunda parte El Sevilla pasa sufriendo y el Villarreal aplasta al Almería con una goleada histórica Girona, Real Sociedad y Valladolid también logran el pase a octavos