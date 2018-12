Homenaje a Fernando Pessoa en el Archivo Histórico Nacional El 10 de diciembre escritoras iberoamericanas celebran la obra del gran poeta portugués Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 7 de diciembre de 2018, 00:37 h (CET) A 130 años del nacimiento de Fernando Pessoa, la editora Mayda Bustamante y la escritora Gabriela Guerra Rey se han unido para editar la antología “Los cuentos que Pessoa no escribió” (Huso Editorial, 2018). Para ello convocaron a 25 prestigiosas escritoras de diez países de Iberoamérica. El próximo lunes 10 de diciembre, Madrid será el centro de un tributo al recordado escritor con la participación de las narradoras Marifé Santiago Bolaños, Consuelo Sánchez Naranjo, Rebeca Hernández y Filipa Falcato, presentado por Severiano Hernández, Subdirector General de Archivos Estatales.

Los cuentos que Pessoa no escribió reúne a escritoras de España, Portugal, Argentina, Costa Rica, México, Cuba, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Perú.

Este año Fernando Pessoa ha sido motivo de homenajes en diversas artes. La obra del gran poeta portugués ha sido celebrada desde el teatro, la literatura y las artes plásticas, como si los tributos se multiplicaran tanto como los heterónimos del escritor. La diversidad del imaginario del autor hoy se manifiesta en todas las artes que lo recuerdan.

Uno de estos homenajes ha quedado reflejado en el libro “Los cuentos que Pessoa no escribió”, una antología publicada por la editorial madrileña Huso coordinada por la editora Mayda Bustamante y la escritora Gabriela Guerra Rey. Ambas convocaron a veinticinco mujeres de diez países de Iberoamérica. Cada una de ellas desentrañó alguno de los tantos enigmas que rodean al inmortal poeta y escribió un relato.

Fernando Pessoa es el más grande poeta portugués de todos los tiempos. Sus versos memorables, historias, pensamientos y desdoblamientos siguen inspirando a escritores. Aunque su vida es todavía un misterio, su obra, parcialmente descubierta, se ha erigido en un referente incuestionable de la literatura iberoamericana de los siglos XX y XXI. Hablamos de un descubridor del alma y la existencia, que nos desafía como lectores porque no fue un escritor, sino muchos; de un pensamiento filosófico grave, que dio vida a centenares de heterónimos. Algunos se han llegado a preguntar si no es que todo, absolutamente todo, fue producto de una imaginación inabarcable.

Vista en retrospectiva, la decisión de hacer una antología de cuentos dedicada a celebrar la vida y obra del más grande poeta portugués del siglo XX, y una de las figuras ilustres de la poesía y la palabra en la historia de la literatura universal, no fue solo un proyecto hermoso, sino el motivo para que importantes voces femeninas iberoamericanas homenajearan a Fernando Pessoa (Lisboa, junio 1888 a noviembre 1935) en el año de su 130 aniversario.

En el prólogo titulado “Un diálogo eterno con el poeta”, la escritora Gabriela Guerra Rey dice que “Pessoa no fue un escritor, fue muchos, y eso nos desafía en el presente como lectores. Su vida sigue siendo un misterio, pero su obra narrativa y poética es un incuestionable referente para los siglos XX y XXI. Algunos se han llegado a preguntar si no es que todo, absolutamente todo, fue producto de una imaginación inabarcable. Pessoa es un universo en sí; un descubridor del alma, de la existencia, de la identidad o la verdad, entendida de forma tan divergente como la vida misma. Es un hombre inagotable y su obra lo es todavía más”.

Bajo estas premisas fueron convocadas veinticinco escritoras de diez países con la misión de escribir un cuento inédito que se inspirara, de forma libre y especialmente para la ocasión, en algún aspecto de la vida u obra de Pessoa. Las autoras representan a España, Portugal, Argentina, Costa Rica, México, Cuba, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Perú.

Los cuentos que Pessoa no escribió es una edición bilingüe, en español y portugués, cuyas traducciones estuvieron a cargo de Alex Tarradellas y Rita Custodio (del español al portugués) y Nadia Khalil (del portugués al español). La ilustración de cubierta es un regalo para esta antología de una de las más grandes pintoras portuguesas, Helena Liz, quien actualmente vive y trabaja entre Madrid, Vouzela y Lisboa. La corrección de estilo y ortotipográfica de Vivian Stusser y el diseño a cargo de Roberto Carril Bustamante completan una obra que pretende, por su propósito y sus voces, ser memorable entre aquellos textos que han suscitado Fernando Pessoa y su obra, todavía inconclusamente descubierta.

Los cuentos que Pessoa no escribió, que cuenta con el apoyo de la embajada de Portugal en España, además de universidades y otras instituciones portuguesas y españolas, será presentado en ambos países como parte de los homenajes que ha recibido Pessoa este 2018. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La muestra 'Human bodies' registra 35.000 visitantes en Barcelona en dos meses Barcelona será la ciudad que cierre la gira internacional que la exposición inició en 2008 en el Museo de la Ciencia de Valladolid Lope y el Teatro del Siglo de Oro Una exposición comisariada por Ramón Valdés Gázquez Valencia acoge la próxima semana el Golem Fest I Edición del Festival de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción 'Caminando entre dinosaurios' arrasa en su llegada a España El estreno en Madrid ha congregado a 55.000 personas Diana Lázaro presenta nuevo espectáculo de monólogos en Madrid A partir del miércoles 28 de noviembre