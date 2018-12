Coldwell Banker suma a su red una nueva agencia en Andorra Comunicae

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 16:00 h (CET) Inmobiliaria Gali ha firmado un acuerdo con Coldwell Banker para la utilización y la implantación en Andorra de las tres marcas de Coldwell Banker, Coldwell Banker Residencial, Coldwell Banker Global Luxury y Coldwell Banker Commercial, por lo que gestionara todo tipo de propiedad residencial y no residencial El pasado 30 de Noviembre, Coldwell Banker firmó su entrada como marca inmobiliaria en el principado de Andorra.

IMMOBILIARIA GALÍ es una agencia inmobiliaria dirigida por Diana y Gerard Galí, y ubicada desde sus orígenes en Andorra la Vella, centro neurálgico del país. La empresa está en el mercado inmobiliario desde el año 2003. Actualmente está ubicada en la Calle de Na Maria Pla, 20, Andorra la Vella.

Andorra (oficialmente, el Principado de Andorra, Principat d’Andorra en catalán) es un pequeño país en los montes Pirineos. Con menos de 500 kilómetros cuadrados, Andorra es uno de los países más pequeños del mundo, pero no por ello deja de tener atractivos. Sus encantadoras villas se esparcen por los valles andorranos, que en el invierno se cubren de nieve y esquiadores. Andorra la Vella (su capital), es también un popular destino para ir de compras, un sitio donde se tiene una amplia gama para hacer deporte y relajarse.

Andorra genera confianza suficiente para atraer inversión española y de otros países gracias al proceso de reforma fiscal y legal que ha iniciado. El coprincipado ha dejado de estar en la lista de paraísos fiscales de la organización de los países más industrializados, la OCDE. Las distintas reformas aplicadas en Andorra desde 2012, entre las que se incluyen mejoras fiscales y administrativas, así como la eliminación de los convenios de doble imposición, han propiciado la homologación del Principado respecto a los países de su entorno. Todas esas medidas adoptadas por Andorra en los últimos años han empezado a tener efectos para que el país no sea tan dependiente del turismo ni del sector bancario y diversifique su economía hacia otros sectores. Así, el nuevo marco fiscal ha atraído inversiones extranjeras que han contribuido directamente a la mejora de los indicadores económicos. La inversión extranjera supone ya el 3,8% del producto interior bruto (PIB) andorrano, lo que muestra su importancia como motor económico.

Este proceso, supone la implantación de un impuesto directo, que grava los beneficios de las empresas y de los profesionales, situado en el mínimo de los gravámenes existentes en la UE.

Desde Coldwell Banker España quieren dar una calurosa bienvenida y les felicitan de su decisión. Les hace mucha ilusión contar con ellos. Los mejores candidatos para la mejor marca.

