Coctelería de autor en Klimt

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 16:04 h (CET) ¿Pensando en salir con amigos para celebrar las navidades? Se deben aprovechar estas fechas para disfrutar de Klimt, un lounge sofisticado ideal para afterworks o escapadas nocturnas, que presenta ahora una singular carta de cócteles para homenajear a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas Situado en el corazón financiero de Madrid, cerca de Plaza Castilla, está ubicado KLIMT, un lounge exclusivo con aire barroco que desde hace años se ha convertido en lugar de referencia que congrega a multitud de caras conocidas (empresarios, deportistas y celebrities) que buscan saborear sus famosos gin-tonics y sus cócteles de autor.

Para estas fechas quieren trasladar a un mundo de cuento con su carta de Red Rabbit Strawberry Dry Gin, una ginebra de fresa premium que hace unos meses ha lanzado al mercado su head bartender, Jorge Villa.

Inspirado en 'Alicia en el País de las Maravillas' y su mundo mágico propone estos tentadores cócteles para Navidad: Sombrerero (Red Rabbit, infusionado en lima kaffir, cordial de pomelo y St. Germain), Feliz No Cumpleaños (Red Rabbit, mezcal reposado, Aperol infusionado en té rojo, pomelo, azúcar y clara de huevo), Que le corten la Cabeza (Red Rabbit, albaca, spray de Chartreuse, zumo de lima, azúcar y licor de moras) y Alicia A Través del espejo (Red Rabbit, lima, azúcar, sour, licor de lichi, clara de huevo y tónica té Matcha).

La gin premium de fresa más transgresora

Red Rabbit es transparente (no tiene color rosado), tiene alma de London Dry y se elabora con fresas que se infusionan en alcohol de trigo de primera calidad, junto a los demás botánicos, se macera durante 7 días y se redestila en alambique tradicional de cobre.

Pretende poner en valor los destilados de máxima calidad hechos por bartenders, para competir de “tú a tú” con las grandes marcas. No lleva añadidos azúcares ni colorantes y es una de las pocas ginebras de fresa elaboradas mediante el método de destilación one-shot.

Su botella con un diseño poco convencional que rompe con la estética más clásica, transporta a un mundo donde todo puede ser posible.

