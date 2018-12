5 consejos útiles para empezar la temporada de esquí al máximo, según Skitude Comunicae

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 16:20 h (CET) Actualizar el material, hacer algo de ejercicio físico o consultar las ofertas de temporada, entre los consejos que ofrece el equipo directivo de Skitude Llegaron las primeras nevadas y, con ellas, el inicio de la nueva temporada de esquí. Por ello, Skitude, la comunidad de aplicaciones móviles de deportes de nieve, presenta 5 consejos útiles para empezar la temporada al máximo.

Actualizar material

Ahora es un buen momento para aprovechar los sobre stocks que muchas marcas aún tienen de temporadas pasadas. No hay que esperar mucho porque se liquidan muy rápido.

Poner el material a punto

Este siempre es un tema donde los gurús del mundo del esquí tienen su truquito. Se trata de un tema muy importante y que hay que tener muy presente para que el material, en el primer día de esquí, deslice igual de bien que el último.

Hacer algo de ejercicio físico

El esquí, como el snowboard, son deportes que requieren un buen estado de forma física. Muchas son las personas que se piensan que pueden practicar un deporte con la misma intensidad que antaño y se lesionan en cuestión de minutos.

Los expertos de Skitude recomiendan hacer ejercicio de 2 a 3 días por semana, con 30-40 minutos de actividad cada día.

Consultar ofertas de forfaits de temporada

Durante la pretemporada todas las estaciones de esquí hacen muchas ofertas para captar nuevos clientes. Si este año uno tiene pensado sacar el forfait de temporada en alguna estación en concreto, ahora es un buen momento.

Para los más ansiosos

Una buena opción es aprovechar que este año el puente de la Inmaculada Concepción cae en muy buenas fechas. Ya son muchas las estaciones que han confirmado su apertura para el puente y, ¿por qué no aprovecharlo con una buena escapada de esquí en los Alpes o Pirineos?

