América Latina se encuentra en Marruecos Referentes políticos y actores económicos de toda América Latina se reunirán en Marruecos a mediados de diciembre para aunar esfuerzos integracionistas Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

jueves, 6 de diciembre de 2018, 00:03 h (CET) Recuerdo haber leído al francés Tharaud afirmar que en Fez, ciudad emblemática de Marruecos, se encontraba embalsamada en cedro toda la civilización andaluz.

A medida que iba conociendo con mayor profundidad ese prodigioso reino, fui entendiendo que no solo la Andalucía Mora estaba encerrado en sus jardines interiores, sino también los cimientos de la hispanidad. Había sido siempre el camino a las Canarias y a la hispanidad americana, y como me dijera un famoso estadista marroquí, una porción de América Latina perdida en el Magreb.

Con semejantes antecedentes, no es extraño el poder de convocatoria que tiene el país magrebí entre los referentes políticos y empresariales de América Latina, y el encuentro que se llevará a cabo en Oujda a mediados de Diciembre, será una muestra más de ello.

Oujda, capital de la región oriental de Marruecos, será el lugar de encuentro para decenas de operadores económicos e institucionales marroquíes que confraternizarán e intercambiarán ideas y anhelos con sus homólogos latinoamericanos, pocos días antes que finalice el presente año.

En el mismo epicentro del Foro que rechazó la animosidad xenófoba contra los inmigrantes que caracteriza a los líderes de países que se dicen desarrollados y cultos, en el pasado mes de Septiembre, se producirá el inédito encuentro integracionista durante los días 15 y 16 del presente mes de diciembre.

El cónclave sentará las bases para construir una plataforma de consulta, diálogo e intercambio de información e ideas para edificar un marco institucional que asumirá la responsabilidad de complementar a los actores políticos y económicos.

Como punto de partida, una frondosa delegación latinoamericana viajará a Marruecos para encontrarse en Oujda, ciudad cercana a la frontera entre el Reino alaouí y Argelia. De allí la visita se extenderá a otras regiones donde se pactarán acuerdos de cooperación según el rubro empresarial.

Durante este evento, se fundarán cámaras de comercio y se agendarán ferias internacionales con miras a fomentar la cooperación entre sectores económicos y culturales.

Esta iniciativa es una gran ayuda para impulsar la cooperación y complementación económica entre Marruecos y América Latina, consolidando el gran protagonismo que el país magrebí ha ganado en los últimos tiempos.

La modernización del Reino de Marruecos con ciudades inteligentes, trenes de alta velocidad, transporte y telecomunicaciones de última generación, vienen señalando la voluntad de los estadistas de ese país en ubicarse a la vanguardia del progreso y crecimiento, uniéndose al privilegiado club de naciones con alcance espacial y ciudades inteligentes.

Apenas a catorce kilómetros al sur de Europa, esta nación ha mostrado a otros países del mundo cómo ascender por los escarpados senderos de la modernidad con un liderazgo positivo que ha logrado cambiar su actitud.

Los afortunados participantes del encuentro que a mediados de diciembre se reunirán en Oujda, encontrarán sin duda alguna mucho que admirar en el país más latinoamericano del Magreb.

