Inmaculada Concepción, Patrona de España y de Infantería El pueblo español la venera desde hace más de tres siglos Mª del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

jueves, 6 de diciembre de 2018, 00:02 h (CET) La festividad de la Inmaculada Concepción en España es un ejemplo de cómo las costumbres y tradiciones de un país preceden a normas y dogmas.

El día 8 de diciembre es fiesta de ámbito nacional en España tal y como nos recuerda el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983. Y esta festividad tiene como origen la celebración de la Inmaculada Concepción, Patrona de España desde hace 258 años.

Sin embargo, la veneración en nuestro país supera ya los tres siglos, tal y como se puede leer en el Boletín de la Real Academia Española de 1988: «En 1760, por ejemplo, siguiendo una tradición que venía del siglo XVII, y coincidiendo plenamente con los deseos del Rey, las Cortes solicitaron de Carlos III la proclamación de la Inmaculada Concepción de María como patrona de “los Reinos de España e Indias”, puntualizando que sería “sin perjuicio del patronato que en ellos tiene el apóstol Santiago, al que no puede ofenderse”. La petición fue concedida. Un Breve del Papa Clemente XIII, de 8 de noviembre de 1760, declaró el universal patronato de la Virgen María, en el misterio de su Purísima e Inmaculada Concepción, para España y todos sus dominios».

Más de cien años después y bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena se proclama la Inmaculada Concepción como patronazgo oficial de la Infantería el 11 de noviembre de 1892. Años más tarde fue suspendido en la II República y restablecido en el año 1961.

A fecha de hoy, la Inmaculada Concepción es Patrona de España, de la especialidad fundamental de Infantería del Cuerpo General del Ejército de Tierra, del Cuerpo Jurídico Militar y de los capellanes castrenses.

La celebración El 8 de diciembre en todo el territorio nacional se celebra oficialmente esta festividad. En diferentes acuartelamientos se organizan los actos institucionales con presencia de autoridades militares y civiles. Estas ceremonias acogen parada militar e imposición de condecoraciones, como por ejemplo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. A estas acciones hay que sumarle el canto del himno de Infantería y el homenaje a los fallecidos en combate. Es de destacar que el himno se estrenó el 8 de diciembre de 1909 en honor de la Patrona de Infantería. Su declaración como himno oficial se produce por la resolución número 500/10178/2003, de 5 de junio.

A su vez, y debido a su carácter, la Patrona recibe honores militares permitidos por la disposición adicional cuarta del Real Decreto 684/2010: «Cuando se autoricen comisiones, escoltas o piquetes para asistir a celebraciones de carácter religioso con tradicional participación castrense, se respetará el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, la asistencia y participación en los actos tendrá carácter voluntario».

A tenor de lo expuesto, la Inmaculada Concepción es mucho más que una festividad nacional. Se trata de la identidad histórica de una cultura que se manifiesta en diferentes actos oficiales en todo el territorio español.







