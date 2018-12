El Sevilla pasa sufriendo y el Villarreal aplasta al Almería con una goleada histórica Girona, Real Sociedad y Valladolid también logran el pase a octavos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 23:35 h (CET) El Sevilla se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey con sufrimiento después de imponerse al Villanovense por la mínima (1-0) en un partido donde los extremeños mantuvieron sus opciones hasta el final, mientras que el Villarreal no tuvo piedad del Almería, de Segunda División, y le endosó un contundente 8-0, con un póquer de Toko Ekambi.

En el Sánchez-Pizjuán, el equipo de Pablo Machín no tuvo un buen día y terminó apurado -incluso perdiendo el tiempo- ante un equipo de Segunda División B. Los de Nervión necesitaron un penalti transformado por André Silva para seguir con vida en la competición de la que son actuales subcampeones.



Por su parte, el Villarreal no tuvo problemas para resolver la eliminatoria ante el Almería y estableció la mayor goleada de su historia. Los de Javi Calleja, que ya tenían el pase encarrilado tras el 3-3 del partido de ida, pasaron por encima con un recital de sus hombres más ofensivos. Toko Ekambi fue el gran protagonista con cuatro goles, los tres primeros en apenas 36 minutos.



El colombiano Carlos Bacca logró un doblete, uno de ellos desde el punto de penalti, mientras que el canterano Raba y Gerard Moreno completaron la fiesta del 'Submarino Amarillo', que ya mira con optimismo a los octavos de final del torneo del 'K.O'. La victoria sirve, además, para calmar los ánimos en la ciudad castellonense tras su irregular comienzo de temporada.



Por su parte, la Real Sociedad volvió a derrotar al Celta de Vigo (2-0) dos semanas después de haberlo hecho en Liga, gracias a dos auténticos golazos. El primero llevó la firma de Oyarzabal con un zapatazo desde fuera del área que entró tras estamparse contra el larguero. El tanto tranquilizó al equipo de Asier Garitano, que cuajó muy buenos minutos.



Antes de alcanzar la segunda parte, el cuadro donostiarra amplió la renta con otro zapatazo para las videotecas. En esta ocasión fue Januzaj, que perforó la portería rival con dos recortes y un disparo con la zurda inapelable para el meta de los gallegos. De esta forma, la Real sigue adelante en una competición que gusta especialmente a su entrenador.



Además, el Girona accedió a octavos por primera vez en su historia tras imponerse al Alavés (2-1) después de comenzar perdiendo. El equipo de Abelardo se adelantó con un tanto de Pedro Alcalá en propia meta en su intento por despejar una vaselina de Borja Bastón. Los babazorros buscaron el segundo y Burgui se encontró con el palo en un lanzamiento potente.



Sin embargo, los vitorianos perdonaron y dejaron con vida a un Girona que tan solo le hacía falta un gol para no caer eliminado en la competición del 'K.O'. Los de Eusebio crecieron con el paso de los minutos y acabaron encontrando recompensa a su insitencia. Granell empató el choque con una falta que desvió la barrera albiazul.



El 1-1 también le servía al cuadro catalán, pero los locales pudieron marcar el segundo para no sufrir en el tramo final. Un derechazo de Portu dejó la victoria en Montilivi y abrochó el adiós del Alavés, uno de los equipos 'revelación' de esta temporada.



Por último, el Real Valladolid derrotó al Mallorca, no sin mucho trabajo, para meterse en octavos de Copa por primera vez en diez años. Los de Sergio González dejaron atrás su sinuosa racha liguera ya acabaron con los bermellones con goles de Óscar Plano y Daniele Verde, dejando sin efecto el gol de Abdón Prats a los 48 minutos de partido.



--RESULTADOS.

-Miércoles IDA VUELTA GLOBAL.

Atlético Madrid - Sant Andreu 1-0 4-0 5-0.

Girona - Alavés 2-2 2-1 4-3.

Real Sociedad - Celta 1-1 2-0 3-1.

Sevilla - Villanovense 0-0 1-0 1-0.

Villarreal - Almería 3-3 8-0 11-3.

Barcelona - Cultural Leonesa 1-0 4-1 5-1.

Valladolid - Mallorca 2-1 2-1 2-1.

