La música en directo en las bodas: clave para un enlace inolvidable, según Sonokando Comunicae

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 15:40 h (CET) Una boda es una de las celebraciones más importantes para las personas, que precisa de preparativos y de servicios que hacen del evento algo muy especial. Sonokando, expertos en música en directo para bodas, desvela las claves de este servicio La preparación de una boda cada vez es más detallada y cada pequeña cosa cuenta. Desde las luces, las flores, la vajilla, las actividades, la vestimenta, etc., sin olvidar la música. Esa melodía que acompaña a los novios y asistentes es indispensable en un enlace. La música forma parte de momentos y vivencias y qué mejor que mostrarlas uno de los días más importantes. Cada momento de un enlace es importante y hay que saber qué música es idónea para diversos momentos como: la tarta, el baile de los novios, un brindis, entrega de los regalos, etc. Un valor añadido que gusta mucho a novios e invitados es la música en directo. Grupos, conjuntos o solistas que tocan y cantan en directo con versiones propias o reversiones de las canciones preferidas de los novios. Es muy valorado pero se debe escoger muy bien al conjunto o instrumentista para que todo salga tal y como esperan los novios.

Por estas razones es importante dejarse asesorar por profesionales y escoger al mejor grupo o artista musical en directo para las bodas. Existen diversas empresas que ofertan servicios de música para bodas, pero muy pocas ofrecen música en directo, lo cual es un punto importante a tener en cuenta y es muy valorado por los novios y asistentes. Sonokando es una empresa que se dedica a poner la música perfecta en directo a todo tipo de eventos y están especializados en bodas y enlaces. Asesoran a los novios en todo el proceso y en todas las fases de la boda para amenizar cada momento. La empresa ofrece diversos servicios de música en directo para bodas, desde música vintage hasta una big band, un pequeño grupo de jazz, pasando por rock clásico, música actual, música tradicional o música latina. Es una de las empresas destacadas en música en directo para bodas en Donostia – San Sebastián y además de ello también sabe poner el punto musical a eventos, fiestas privadas, etc.

En palabras de Sonokando: "la música es un momento mágico en las bodas; todo el mundo se deja llevar por la música, es realmente bonito y especial para los novios y los invitados". Recalcando además que "la música en directo siempre triunfa en las bodas, ya que da un toque diferenciador y hace de un enlace algo inolvidable". En su cartera de servicios, Sonokando ofrece grandes bandas, pequeñas orquestas, jazz para cocktails, violinistas, grupos de swing, etc., siempre cuidando cada detalle y adaptándose al gusto de cada pareja.

Conseguir música en directo para una boda ahora es más sencillo gracias a empresas destacadas como Sonokando, para hacer de una boda un momento inolvidable. Adaptándose a los gustos y necesidades de los novios y consiguiendo la melodía perfecta para cada momento.

