miércoles, 5 de diciembre de 2018, 15:53 h (CET) Se tiene constancia de que la fiesta de moros y cristianos ya se celebraba en Abanilla en el año 1598. Son las únicas fiestas de España en dónde la batalla se lucha entre REINAS. La vestimenta utilizada en los pajes data del siglo XVIII. La romería con soldadesca por su trayecto y duración, es singular en la región de Murcia y una de la más típica del levante español La localidad murciana de Abanilla, es el destino imprescindible para 2019. Sus Fiestas en Honor a la Santa Cruz. Moros y Cristianos, son las únicas fiestas en España, donde se la tradición da la sinpar costumbre de la rival lucha entre moros y cristianos, esté presidido por REINAS. Las fiestas, con dos semanas de duración, se celebrarán en mayo de 2019.

La organización en “kábilas y mesnadas” comienza en el año 1973, también así el desfile de Moros y Cristianos del 1 de mayo.

Dos asociaciones, junto al Ayuntamiento, se encargan de la organización de las fiestas: La Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos “Santa Cruz” de Abanilla que se ocupa de todo lo relacionado con el desfile de Moros y Cristianos, la Coronación de las Reinas, el desfile infantil etc. y la Hermandad de la Santísima Cruz que organiza los actos religiosos: la romería del 3 de mayo, la procesión del Domingo de la Infrooctava y la Romería de Septiembre.

Se tiene constancia de que la fiesta de moros y cristianos ya se celebraba en Abanilla en el año 1598. La organización en kabilas y mesnadas comienza en el año 1973, también así el desfile de Moros y Cristianos del 1 de mayo. A mediados del siglo XVII, las denominadas Fiestas de Moros y Cristianos fueron agregándose a las fiestas mayores o patronales. Las gentes del pueblo, divididas en dos bandos y vestidas de soldadesca como milicias concejiles o al modo musulmán, realizaban tácticas militares y un simulacro de batalla.

Se desconoce desde cuándo es patrona la Santa Cruz en Abanilla, aunque sí está documentado que en 1770 ya se iba en romería o procesión con la patrona hasta Mahoya acompañada por la soldadesca, sin descartar que fuera desde mucho antes. La soldadesca referida, compuesta por los capitanes, sus pajes, los sargentos y los arcabuceros o tiradores, constituyen el elemento peculiar de la tradición festera, destacándose por su protocolo, similar a la de otras poblaciones, pero no igual. La peculiaridad más notable es el de la indumentaria de los pajes, claramente dieciochesca, al estilo de “Las Meninas”, así como que este personaje recae sobre niños (que no niñas) de edad comprendida entre los 5 y 7 años.

Lo histórico se une a lo religioso venerando a la Santa Cruz. Los honores rendidos a la patrona son máximos en una de sus festividades más importantes, el 3 de mayo. Una jornada de romería en la que se acompaña a la Santa Cruz hasta su ermita en Mahoya, los capitanes y pajes, investidos el día anterior por la Hermandad de la Santísima Cruz, cumplen sus promesas y rememoran la leyenda de la aparición milagrosa de la Santa Cruz junto a la acequia mayor de Mahoya.

