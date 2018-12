AleaSoft: El precio del mercado eléctrico español entre los más bajos de Europa en noviembre Comunicae

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 15:29 h (CET) El precio del mercado de electricidad español MIBEL se ha situado en noviembre como el tercero más bajo de Europa, por detrás del mercado Nord Pool de los países nórdicos y del mercado alemán EPEX SPOT. Según ha analizado AleaSoft, el precio medio diario de los mercados español y portugués ha sido el segundo más bajo de Europa durante seis días de noviembre El precio promedio de noviembre de 2018 en el mercado diario de electricidad de España fue 61,97 €/MWh, 3,11 €/MWh menor que octubre, continuando la bajada de precios que comenzó en octubre, después de la publicación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, con medidas para abaratar la factura de la luz. No obstante, el precio de la electricidad en el noviembre recién finalizado es el más alto para un noviembre de los últimos diez años. Por su parte, el mercado eléctrico de Portugal cerró noviembre en 62,01 €/MWh.

Según los datos analizados por AleaSoft, en noviembre, si no se tiene en cuenta el mercado Nord Pool de los países nórdicos, que se ha situado como el mercado de electricidad con el precio más bajo de Europa, el precio medio diario de los mercados MIBEL España y MIBEL Portugal ha sido seis días el menor de los principales mercados europeos: el 8, 9, 22, 23, 26 y 27 de noviembre. En la media del mes, el mercado MIBEL España ocupa el tercer puesto de los mercados con el precio más bajo de Europa, por detrás del Nord Pool y de EPEX SPOT Alemania.

En noviembre, el precio medio del mercado eléctrico EPEX SPOT Francia, de 67,80 €/MWh, fue superior al de España, lo que propició que España se situara como exportador neto de electricidad hacia Francia, algo que no pasaba desde marzo de este año en que también el precio de Francia fue más alto que el de España. Durante noviembre, el precio de Francia se ha visto afectado por la situación del parque nuclear de Bélgica, que tiene seis de sus siete reactores parados.

En los primeros cinco días de diciembre, el precio del mercado EPEX SPOT Alemania ha sido el más bajo de los principales mercados de Europa, con 46,31 €/MWh, incluso por debajo del mercado Nord Pool, con una media de 47,23 €/MWh. Estos precios bajos en Alemania son producto de una alta producción eólica. El precio de medio de España y Portugal entre los días 1 y 5 de diciembre ha sido de 61,76 €/MWh y 61,97 €/MWh respectivamente.

La demanda eléctrica de España en noviembre de 2018 fue de 20.939 GWh, 0,2% más alta que en noviembre de 2017, según datos de REE. No obstante, al corregir los efectos de la temperatura y la laboralidad, la demanda bajó 0,8% en términos interanuales.

En noviembre de 2018, la eólica fue la tecnología que más produjo en el sistema eléctrico peninsular español, cubriendo un 21,6% de la cuota de producción en el mix de generación, seguido del carbón, con 18,3% de cuota, y de la nuclear, que con un 18,1% de cuota pierde el primer puesto, en el que se había situado desde julio de este año, debido a las paradas de Almaraz I y Ascó I durante casi todo el mes. Los ciclos combinados ocuparon el cuarto puesto con una cuota del 15,2%. Durante noviembre, la producción renovable cubrió el 35,4% del total de la producción.

El precio del petróleo Brent comenzó noviembre por encima de los 72 $/bbl y continuó la tendencia bajista que venía experimentando desde octubre para terminar el mes por debajo de los 60 $/bbl. No obstante, justo a partir del 30 de noviembre ha variado la tendencia y ha comenzado a subir, y el futuro de febrero de 2019 se cotizó en ICE por última vez, el 4 de diciembre, a 62,08 $/bbl.

Los futuros del carbón API2 también mantuvieron una tendencia a la baja la mayor parte de noviembre pero en la última semana cambiaron la tendencia y han comenzado a subir. El precio de los futuros de febrero de 2019 en el mercado ICE cerró a 85,95 $/t el 4 de diciembre, aún lejos de los 93,25 $/t a los que se cotizó en la sesión del 1 de noviembre.

El precio del gas TTF en el mercado ICE ha estado alrededor de los 24 €/MWh y 25 €/MWh la mayor parte de noviembre, excepto en la semana del 12 de noviembre en que se situó por encima de los 26 €/MWh debido a la ola de frío que se esperaba en Europa en la semana del 19 de noviembre. En la sesión de ayer 4 de diciembre el futuro para febrero de 2019 cerró en 24,42 €/MWh.

Por su parte, el precio de los derechos de emisiones de CO2, después de la senda bajista que experimentó en el mes de octubre, volvió a remontar durante noviembre. El precio del futuro de diciembre de 2018 se situaba en 15,62 €/t el 1 de noviembre en el mercado ICE, y en la sesión del 4 de diciembre ya se cotizó por encima de los 20 €/t, en 20,73 €/t.

La temperatura media de España peninsular ha estado por encima de los valores habituales para esta época del año desde que comenzó esta semana del 3 de diciembre y en AleaSoft se estima que continuará esta tendencia hasta que se termine la semana. La demanda eléctrica de esta semana, después de corregir el efecto de los festivos del 6 y 8 de diciembre, será 2,2% más baja que la de la semana anterior, del 26 de noviembre, según las estimaciones de AleaSoft.

Para más información se puede consultar el siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/precio-electricidad-espana-entre-mas-bajos-europa/

