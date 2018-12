Robots Gallery exporta el 40% de sus robots industriales de ocasión Comunicae

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 14:20 h (CET) Robots Gallery, empresa dedicada a la venta de robots industriales de ocasión, dirige su actividad en gran parte a la exportación y a empresas relacionadas con el sector de la automoción y su industria auxiliar, que ven la oportunidad de mejorar sus procesos de automatización a un coste inferior La exportación representa el 40% de sus ventas y sus robots industriales de segunda mano se venden en países como India, un 11%, o a Suecia, un 6%, entre otros destinos internacionales. Para ello se adapta a las exigencias de cada país en materia de exportación, cuyas normativas varían considerablemente.

En España la venta de sus robots se concentra en zonas industriales que demandan especialmente este tipo de máquinas, como el País Vasco, Madrid o Barcelona. Sus clientes provienen de diversos sectores dentro del ámbito industrial, ya que los robots se utilizan en tareas de paletizado, ensacado, soldadura y manipulación de piezas entre otras aplicaciones.

La clave del éxito de Robots Gallery está su servicio al cliente, avalado por profesionales conocedores del mercado, y la posibilidad de ver el robot en funcionamiento. Además, cuenta con servicio de mantenimiento y reparación y ofrece asesoramiento al cliente desde el primer momento para ayudarle en la elección del modelo de robot más adecuado a sus necesidades. Este servicio permite a la empresa fidelizar a sus clientes. “Tenemos un tipo de cliente muy recurrente; el 40% de ellos nos vuelven a comprar un robot industrial usado” comenta José Gay, gerente de Robots Gallery.

El motivo para recurrir a un robot industrial de ocasión no es únicamente el precio; también la disponibilidad. Empresas grandes que quieren abrir nuevas líneas y necesitan tener la máquina lista en un tiempo corto de tiempo; pymes, que necesitan automatizar los procesos poco a poco invirtiendo según van avanzando. Según José Gay, gerente de Robots Gallery, “es un error comprar un robot industrial usado fijándose exclusivamente en el precio; hay que tener en cuenta que la aplicación del robot requerirá inversión, tanto por motivos tecnológicos como de seguridad”.

Para adquirir un robot industrial de ocasión hay que tener en cuenta además de los parámetros como el alcance, el peso y la aplicación, otros aspectos como su integración con el resto de equipamiento para que el mantenimiento sea estándar, o que sean de la misma marca que otros robots que ya se tienen para disponer de un servicio técnico global. Para el experto de Robots Gallery también es esencial “hacer una buena elección de la empresa vendedora buscando la máxima garantía”.

En este sentido, Robots Gallery cuenta con plantas en Madrid y Bilbao donde el cliente puede ver in situ el funcionamiento del robot y el stock disponible. “Esto es primordial a la hora de elegir una empresa de robots de ocasión, que puedas ver al robot funcionando, es lo que genera más confianza” añade José.

Fuente: Servicios Periodísticos

