La paleta de colores como nueva tendencia de diseño en el sector hotelero de Barcelona

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 12:36 h (CET) La búsqueda de 'colores emocionales' es uno de los secretos del Hotel Reding Croma En el sector de los alojamientos turísticos, existen una gran variedad de opciones muy creativas que buscan hacer sentir nuevas emociones a los viajeros, creando nuevas sensaciones que hagan de su estancia un período de tiempo único. Para ello juegan con el mobiliario, las luces, los aromas etc. Pero en el Hotel Reding Croma de Barcelona se innova para crear estancias únicas mediante la vista, con una decoración única basada en una paleta de colores específicamente escogida para cada estancia del establecimiento.

En esta línea, los responsables del proyecto Croma han apoyado esta pintoresca elección como una forma de reforzar la imagen de Barcelona como una ciudad de luz y color tanto por sus características mediterráneas como por movimientos artísticos, por lo que cada piso refleja un color distinto según el mensaje que se pretende dar. Los distintos colores del hotel aportan distintas sensaciones, todas ellas estudiadas al detalle.

Tonos rojizos

Es un color relacionado de manera inconsciente con la calidez al mismo tiempo que el amor y la pasión. Puede hacer que el corazón de todo aquel que lo contempla se acelere y se agite temporalmente, por lo que se ha de saber aplicar con moderación para que no pueda provocar sensaciones de agobio a quién lo observe.

Amarillos

El más enérgico de los colores dentro de la gama de tonalidades cálidas, asociados con la luz y el sol. Se usa para crear ambientes optimistas en las áreas deseadas por su gran capacidad de reflejar la luz. En grandes cantidades puede generar un efecto adverso, por lo que la profesionalidad de los diseñadores es clave en su uso.

Naranjas

Un color familiar, que se asocia con la felicidad, la vida y la amistad. Es un color estupendo para cuando se quiere invitar a alguien a disfrutar de un ambiente agradable y que le permita sentirse integrado en el ambiente.

Verdes

Salud, bienestar y reflexión. Tres aspectos que se asocian con el color verde de manera instintiva y natural . Es una tipo de color que causa sensación de relajación y es placentero para la vista, permitiendo crear un equilibro y balance emocional en aquel que lo mira.

Azules

Con los tonos de azul oscuros se busca crear una sensación de profesionalidad y seriedad en el ambiente, siendo un color que transmite elegancia y formalidad. Pero en sus tonos más claros, la tranquilidad, espiritualidad y confianza pasan a ser los protagonistas, generando así una sensación de buen ambiente y amistad.

En Hotel Reding Croma se han tenido en cuenta todos estos aspectos a la hora de crear un nuevo estilismo hotelero en sus instalaciones. De esta manera, se busca poder generar un valor añadido en la experiencia turística del huésped en su viaje a la ciudad condal en forma de lazos emocionales.

