Adesso Spain adquiere especialista en Salesforce

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 11:37 h (CET) La filial española adesso Spain, fundada en abril de este año en Barcelona, adquiere la empresa de IT Sunny Trail Consulting que, con sedes en Madrid y Jeréz, ofrece consultoría y desarrollo de IT y está especializada en soluciones de Salesforce. Como resultado de esta adquisición, adesso Spain, con tres sedes, se afianza en España en una clara apuesta por el talento local La joven start-up SunnyTrail Consulting ofrece servicios de consultoría, desarrollo y operación de sistemas IT y trabaja con productos del grupo americano Salesforce, un experto en aplicaciones de gestión de relaciones con clientes (CRM) basadas en la nube.

La adquisición de las diez personas que componen los equipos IT de SunnyTrail, encaja perfectamente en el posicionamiento estratégico de adesso Group en Europa; desde verano de este año, adesso Group ha estado creando en Alemania, su propio “Centro de Competencias” para aplicaciones de Salesforce. Al adquirir un equipo altamente especializado que ya ha tenido éxito en proyectos internacionales, adesso Group refuerza su experiencia en este sector e incorpora clientes del Reino Unido, Escandinavia y España.

Las soluciones de Salesforce que adesso Spain aportará a su cartera de productos, ayudarán a las empresas a conectar empleados, clientes y productos a través de tecnologías de última generación. Sus posibles aplicaciones engloban desde la explotación de ventas, la atención al cliente y el desarrollo de aplicaciones para Marketing, comercio digital y Comunity Management hasta Data Analytics, IoT (Internet of Things) y aplicaciones en la nube.

Analistas del mercado como IDC pronostican a Salesforce y su red una “enorme trascendencia global” durante los próximos años, cómo herramienta de trabajo y soporte de ventas en nuevas áreas de negocio.

Miriam Lindhorst, directora general de adesso Spain, describe la oportunidad para la joven filial: “Nuestro objetivo en España es crecer y dar a conocer nuestra marca. La adquisición de SunnyTrail nos da la oportunidad de lograr una especialización en un nicho de mercado prometedor, al mismo tiempo que nos posicionamos internacionalmente”.

El hecho de que los expertos de SunnyTrail formen parte de adesso Group a partir de diciembre de 2018, influye positivamente en la empresa matriz: El nuevo centro de competencias de Salesforce en Alemania puede beneficiarse, a través de la cooperación transnacional, de los conocimientos adquiridos en los proyectos de Salesforce actualmente en desarrollo.

El Grupo adesso es uno de los mayores proveedores alemanes independientes de servicios de IT. La empresa está especializada en consultoría y desarrollo personalizado de software para los procesos fundamentales de negocio. La estrategia de adesso se basa en tres pilares: empleados con un amplio conocimiento del sector; competencia tecnológica global, y métodos contrastados de implantación de proyectos de software. El resultado son soluciones superiores de IT, que permiten a las empresas aumentar su competitividad.

Fundada en Dortmund en 1997, la compañía emplea a más de 3.100 personas en 22 sedes, con una facturación de 321 millones de euros en 2017. Sus acciones cotizan en los mercados regulados. Su cartera de clientes incluye a un gran número de multinacionales alemanas y centroeuropeas, así como instituciones y administraciones públicas.

adesso es una de las compañías de IT mejor valoradas por sus empleados, y ha recibido varios premios en reconocimiento de su política de recursos humanos. adesso fomenta las políticas de género, de no discriminación e igualdad de oportunidades, también respecto a las personas con discapacidad.

