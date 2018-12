Sportmaster detrás del auge del césped fibrilado para canchas deportivas Comunicae

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 10:57 h (CET) Crece la popularidad de las canchas de fútbol 7 con pasto sintético, tradicional antesala de los alevines a las modalidades superiores, por los muchos beneficios de una disciplina que, pese a estar infravalorada, ha potenciado la demanda del pasto artificial en los últimos años, de acuerdo al especialista en México Sportmaster (www.sportmaster.com.mx) ¿El tamaño no importa? Los practicantes de fútbol 7 también llamado fut 7 saben que el tamaño (y el número) pueden marcar la diferencia. Esta disciplina es mucho más que un mini soccer o la antesala del fútbol 11 (fútbol soccer) para las categorías inferiores, pues son muchos los deportistas que la prefieren por sus ventajas inherentes, lo que ayuda a entender la demanda de canchas de fútbol con césped artificial en España y otros países con tradición futbolera como México. La Empresa Sportmaster afirma que el pasto sintético en México ha tenido un crecimiento de 45% anual, mayormente el césped artificial se comercializa para la venta e instalación de canchas de fútbol 7.

Esta combinación de fútbol siete y la categoría absoluta que es el fútbol soccer ha ganado una gran popularidad en Europa desde que surgiera hacia 1960 como five-a-side, como se lo conoce más internacionalmente. ¿Sólo los alevines se ejercitan en canchas de fútbol 7? Esta opinión generalizada choca cada vez más con una generación de jugadores de fútbol, de todas las edades, que prefiere esta modalidad de canchas de fútbol 7 a la categoría.

Como no podía ser de otra manera, el crecimiento del interés en el fútbol 7 ha provocado un auge en la demanda de pasto sintético, el más utilizado en esta modalidad. De acuerdo a Sportmaster, empresa especializada en pasto artificial para esta y otras canchas deportivas, los pastos sintéticos más utilizados el pasto sintético fibrilado de 30, 40, 45, 50 mm de altura de filamento y el pasto sintético monofilamento de 40,45,50mm de altura de filamento. Los pastos artificiales evolucionan para darle mejor confort y realismo a los jugadores, siendo el pasto sintético híbrido un nuevo producto a ofrecer.

Más allá del pasto utilizado habitualmente, el fútbol 7 se diferencia por las medidas de la cancha de fútbol 7, de 30-40 metros de ancho y unos 40-60 metros de largo, frente a las medidas de la cancha de fútbol soccer a los más de 90 metros de ancho y 120 metros de largo oficial para la categoría absoluta (eleven-a-side, fútbol 11 o fútbol soccer propiamente).

Asimismo, los profesionales de Sportmaster han experimentado un aumento en la demanda de la instalación de pasto sintético para canchas de fútbol 7 y los accesorios para canchas de fútbol relacionado con esta modalidad de cancha: porterías oficiales para fútbol 7 adaptadas con red de nailon, bancas de jugadores, tribunas techadas, marcadores, redes, para equipar estos mini estadios.

Desde Sportmaster México afirman que el costo de una cancha de fútbol 7 nunca es determinante para los ayuntamientos, ciudades y municipios que apuestan por la cancha de fút 7, ya que son muchos los argumentos a favor para elegir esta modalidad frente al campo de fútbol 11.

Fútbol 7, un deporte infravalorado con múltiples beneficios

Una de las ventajas inestimables del fútbol 7 es la jugabilidad y entretenimiento que ofrecen, muy superior a la lo que ofrece la categoría máxima que es el fútbol soccer, con un juego más vertical, con más toques y una mayor participación de los integrantes de ambos equipos. Debido a su formato y dimensiones de la cancha de fútbol 7, cada jugador está más involucrado en el partido y se mantiene en contacto permanente con el balón.

Contrariamente a la opinión popular, el fútbol 7 puede superar en exigencias y desgaste físico al fútbol tradicional, debido a que sus participantes deben realizar ejercicios de alta intensidad. Se ha demostrado, además, que los mismos mejoran eficazmente la formación física y reducen la presión arterial y el colesterol.

Por otra parte, esta modalidad de cancha de fútbol tiene una menor dependencia del clima, incluso si la cancha no dispone de instalaciones que permitan cubrirla. En este beneficio participa activamente la presencia del pasto sintético, que, sumado a un excelente sistema de drenaje, evita los estancamientos de agua que puedan ralentizar el juego.

Desde Sportmaster, además, seguirán aportando un valioso granito de arena a los aficionados al fútbol 7 con instalaciones y pastos sintéticos a la vanguardia. Y es que el tagline de esta empresa mexicana está lejos de ser decorativo, pues los profesionales de Sportmaster son expertos en soluciones deportivas.

Acerca de Sportmaster

Sportmaster (www.sportmaster.com.mx) es una empresa perteneciente al GrupoMaster, especializada en la venta e instalación de pasto sintético para canchas de fútbol 7, canchas de fútbol soccer, canchas de fútbol rápido, campos de fútbol americano, Tochito banera, béisbol, softbol, rugby, , entre otros campos deportivas, siempre cumpliendo los más altos estándares de FIFA, ISO, DIN y ASTM.

