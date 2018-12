El pianista Jan LIsiecki inaugura el festival ORDINO CLÀSSIC Comunicae

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 08:08 h (CET) El Comú de Ordino y la Fundació Crèdit Andorrà presentan la primera cita de ORDINO CLÀSIC, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de diciembre, a las 19 h, en el Auditorio Nacional de Andorra en Ordino. El pianista canadiense Jan Lisiecki es el protagonista del primer Ski & Concierto y ofrecerá un recital de piano con obras de Chopin, Schumann, Ravel y Rachmaninov, que giran en torno a la idea del nocturno La noche puede ser tranquila y reconfortante, pero también inquietante y misteriosa. Por eso no debe extrañar que haya inspirado a tantos compositores para escribir obras emotivas y personales, como por ejemplo los Nocturnos de Chopin, las Nachtstücke de Schumann o el ciclo Gaspard de la nuit de Ravel. El joven pianista canadiense de origen polaco Jan Lisiecki, que ya ha alcanzado un gran reconocimiento internacional a pesar de tener tan solo veintitrés años, invoca con este programa a los espíritus de la noche. Lo hace con un concierto único e inspirador, acompañado de una puesta en escena en la que destaca el diseño de una iluminación creada especialmente para la ocasión, que hará que el público trascienda la experiencia musical y llegue a sentir la noche.

A sus 23 años, Jan Lisiecki es ya reconocido como uno de los más destacados pianistas del momento. Elogiado por su extraordinaria madurez interpretativa, sonido característico y sensibilidad poética, The New York Times dijo de él que es "un pianista que hace que cada nota cuente".

Las intimistas interpretaciones de Lisiecki, su técnica refinada y su afinidad natural por el arte le otorgan una musicalidad que sobrepasa su edad.

En 2017, Lisiecki recibió el ECHO Klassik, el premio más importante en música clásica en Alemania, y en 2018 le ha sido concedido el Premio JUNO, el más prestigioso reconocimiento de la industria musical canadiense, por su cuarto disco con Deutsche Grammophon, con obras para piano y orquesta de Chopin que rara vez se interpretan, con NDR Elbphilharmonie Orchester y Krzysztof Urbański.

Lisiecki actúa con las orquestas más importantes del mundo en los principales escenarios, y ha trabajado con los más reputados directores, incluidos Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding y Claudio Abbado.

En 2013, Lisiecki se convirtió en el más joven receptor del Premio Artista Joven de Gramophone, y recibió también el Premio Leonard Bernstein en el Festival Schleswig-Holstein. Jan Lisiecki es ahora artista en exclusiva de Deutsche Grammophon.

Las entradas para ORDINO CLÀSSIC se pueden adquirir a través de la web www.ordinoclassic.ad y el precio es de 20 €, en la venta anticipada, y 25 €, el día del concierto.

**Adjunto se puede encontrar la nota de prensa en catalán.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.