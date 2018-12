Passenger anuncia concierto en Madrid en abril

Mike Rosenberg, conocido en el mundo de la música como Passenger presentará en Madrid su décimo álbum de estudio: Runaway. Será uno de los conciertos que el cantante inglés ofrecerá en España, en el Teatro Barceló el próximo 2 de abril de 2019. Las entradas para el concierto de Passenger se podrán adquirir a partir del próximo viernes, 7 de diciembre.

El nuevo disco de Passenger está inspirado en los sonidos de América del Norte, mostrando un giro del artista hacia un sonido más estadounidense. Los fans del británico podrán escuchar los temas de este nuevo álbum, pero también volverán a escuchar el tema con el que se dio a conocer mundialmente Passenger en 2012: Let her go; una canción perteneciente a su cuarto disco de estudio, All The Little Lights, con el que llegó a ser disco de platino en 11 países y vendió más de 1 millón de copias.