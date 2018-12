Piloto de avión comercial, uno de los trabajos más lucrativos El aumento en el tráfico aéreo a nivel mundial ha incrementado radicalmente el crecimiento financiero de las aerolíneas Redacción Siglo XXI

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 07:47 h (CET) Ser piloto es una carrera increíble. Sin embargo, a veces puede ser muy demandante debido a las horas de vuelo y a los múltiples destinos que hay que recorrer, pero de cualquier forma, ser piloto de avión comercial siempre había sido muy lucrativo, aunque en los últimos años los sueldos que pagaban la mayoría de las aerolíneas fue bajando, por lo que invertir en una formación de manejo aéreo no resultaba del todo beneficioso.

Sin embargo, en los últimos dos años se ha visto el fenómeno de un aumento en el tráfico aéreo a nivel mundial. Esto ha incrementado radicalmente el crecimiento financiero de las aerolíneas más importantes en Asia y Oriente Medio, por lo que la demanda de pilotos se ha impulsado cada vez más.

Fuga de talentos hacia las naciones orientales Las aerolíneas que operan en el continente asiático superan salarios de los pilotos en comparación con el continente americano. Su salario puede oscilar entre 5 o 6 veces más que las de la región americana, y es por esta razón que cada vez más las aerolíneas se preocupan por retener a sus pilotos con más beneficios y mejores condiciones.

También existe lo que se llama un déficit de pilotos en las aerolíneas a nivel mundial, por lo que la fuga de talentos se ocasionan directamente hacia las aerolíneas más famosas de medio oriente como Emirates o Qatar Airways. Algunas asociaciones sindicales de pilotos en el continente americano evalúan que las aerolíneas de la región deben comenzar ofrecer propuestas laborales más competitivas, para evitar una fuga masiva de pilotos.

Sin embargo, las expectativas de la demanda de pilotos a nivel mundial pueden llegar a superar una cifra de 500.000 profesionales que se exigirán en el mercado de la aviación. Estos puestos se repartirán entre pilotos y técnicos de mantenimiento con mayor experiencia.

El reto de la formación de nuevos pilotos A pesar de los altos niveles de la demanda de pilotos y de las proyecciones de nuevos profesionales que se necesitarán en las próximas dos décadas, cada vez menos personas eligen estudiar para convertirse en pilotos de aviones comerciales. Sin embargo, esto también puede significar que aquellas personas con licencia de aviador tengan más opciones de plazas en el mercado laboral.

Además, es muy fácil acceder a diferentes niveles de formación para convertirse en pilotos de avión en una de las mejores escuelas de pilotos de España, como por ejemplo, Panamedia escuela de pilotos, que ofrece a sus alumnos la posibilidad de conseguir la licencia comercial en 14 meses, además de poder optar por múltiples propuestas laborales en las mejores aerolíneas de la región.

Beneficios adicionales de los pilotos profesionales Otras ventajas que aseguran los pilotos que han optado por cambiar su puesto de trabajo en alguna aerolínea en el lejano Oriente son las siguientes: Aseguran que el paquete salarial es impresionante y puede ser hasta 5 veces mayor a lo que ganaban anteriormente .

. Los seguros también son muy atractivos. Algunas aerolíneas como Qatar Airways ofrece un seguro médico internacional para todos sus pilotos .

. El desarrollo profesional también es uno de los incentivos, ya que las aerolíneas del Medio Oriente son las más modernas del mundo.

Asimismo, los pilotos también tienen oportunidad de emplear diferentes tipos de aviones .

. Los pilotos pueden escoger vivir en ciudades muy seguras. De esta forma, es importante reconocer que los beneficios en diferentes aerolíneas son muy competitivos y las proyecciones para el crecimiento de la aviación comercial representarán uno de los principales retos para las principales empresas de viajes.

Hay más viajeros que hace 2 años Muchos estudios afirman que las personas, sobre todo los jóvenes, le dan prioridad a las experiencias que pueden obtener haciendo turismo antes que comprar patrimonios. Es por esto que desde el 2016 se ha registrado un gran incremento en el flujo constante de pasajeros, casi un 8? la media anual.

En cifras más claras, al menos cuatro millones de personas abordaron un avión en 2017. De esta forma, las empresas aéreas lograron recaudar al menos 35 millones de dólares. Se prevé que para el 2036 exista un incremento en el tráfico aéreo de poco menos de 8 millones de pasajeros.

Cuánto puede llegar a cobrar un piloto profesional Hace 10 años los pilotos de vuelos comerciales cobraban una media de 22.000 dólares al año en Estados Unidos, una cifra bastante baja con la media internacional. Sin embargo, actualmente con los costes establecidos por los números de hora de vuelo, más las experiencias de los pilotos y el tipo de avión que pilotee, pueden cobrar entre 70.000 dólares hasta 200.000 dólares al año.

Con el aumento del tráfico aéreo algunas aerolíneas chinas imponen sueldos a sus pilotos de más de 300.000 dólares al año, sin incluir bonos y otros beneficios. Se espera que esta tendencia siga beneficiando a más trabajadores de la aviación en el futuro.

