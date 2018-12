¿Es seguro jugar casinos en línea en España? Cómo disfrutar de este tipo de juegos online de forma segura Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 07:44 h (CET) Aunque hoy en día está totalmente regulada la industria de los casinos en línea en España, también existe una gran variedad de plataformas engañosas, que podrían representar un riesgo potencial. Aquí te hacemos un breve recuento de cómo disfrutar de este tipo de juegos online de forma segura, y no solo en cuanto a cuestiones técnicas, sino también de estrategia.

La creciente industria de los casinos online

Con la libertad que ofrece el mundo de internet, es fácil caer en algún casino fuera de la regulación que garantice transparencia y juego limpio. Aunque este primer inconveniente se puede resolver de forma relativamente sencilla, consultando a través de directorios tipo JuegosPalacio para verificar la legalidad y también la reputación de las diferentes opciones de casino online.

Esto además resulta particularmente útil para el caso de jugadores en España, ya que de esta forma puedes asegurarte de elegir alternativas de casino con licencia para ofrecer servicios a jugadores en territorio español, lo que también es siempre importante para confirmar que podrás retirar tus ganancias.

Legalidad de los casinos en línea en España

A nivel europeo existen órganos reguladores de la industria de los casinos online, como la Malta Gaming Authority; aunque para asegurar todavía mayor validez a nivel español, la certificación del programa Juego Seguro, de la Dirección General de Ordenación del Juego, te permite también verificar la legalidad de la plataforma.

Este sello de garantía, usualmente se muestra como un pequeño banner en la parte inferior del casino de tu interés y con un enlace a la referencia dentro de la plataforma oficial de esta dependencia perteneciente al Ministerio de Hacienda.

Así puedes consultar no solo el estado actual de la licencia, sino también el historial de resoluciones, además de las licencias singulares para los diferentes juegos del casino.

Jugar a través de plataformas certificadas, es la forma más segura y recomendable de hacerlo, pues solo de esta manera te aseguras de estar jugando a través de casinos transparentes, con toda la documentación en regla, y lo más importante, con un software limpio que te permita tener posibilidades reales y justas de ganar.

Preparándote para jugar casinos online

Claro, asegurarte de usar un casino certificado, es solo el principio dentro del proceso de poder jugar de forma segura; pues también tus debilidades o ambiciones, pueden ser rivales con capacidad de llegar a convertirse en tu peor amenaza.

En este sentido, te recomendamos encarecidamente comenzar por practicar en juegos gratis de casino. Hoy en día, la mayoría de los mejores casinos en España, ofrecen diferentes modalidades para disfrutar de este tipo de juegos, pero con dinero ficticio, lo que te permitirá comenzar a practicar y comprender de mejor forma la naturaleza de los distintos tipos y modelos de juego.

Estudiando las diferentes recomendaciones de los expertos, y practicando de forma libre de esta forma, te permitirá tener un acercamiento a los diferentes tipos de juegos de casino, y de esta manera empezar a tener claras las principales incidencias, oportunidades o riesgos que cada alternativa representa.

Y finalmente te recomendamos trazar también una estrategia de juego, para cuando te sientas listo de empezar a jugar con dinero real. El hecho de trazar límites y tener una ruta bien definida, te permitirá asegurarte de no tirar la casa por la ventana, y mantenerte siempre dentro de rangos razonables. De esta forma podrás minimizar riesgos, y delinear más fácil una ruta que te permita no solo divertirte y relajarte en casinos en línea, sino también aumentar tus posibilidades de obtener buenas ganancias. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas EEUU acusa a ciberdelincuentes iraníes de estar detrás del "ransomware" SamSam El virus ha ocasionando 30 millones de dólares en pérdidas a las víctimas y los criminales habrían obtenido 6,5 en rescates Siete consejos para evitar un ciberataque en tu empresa De los 120.000 ‘hackeos’ que se produjeron el año pasado en España, un 70% los sufrieron las pymes Youtuber, influencer y community manager se cuelan entre las nuevas profesiones favoritas de los niños españoles El 21% confiesa que quiere ser médico, abogado, ingeniero o profesor Seguridad Informática, la asignatura pendiente de las empresas españolas Nueve de cada diez internautas ignoran cómo crear una contraseña segura Tres consejos legales para evitar compras engañosas Han cambiado las reglas del juego y esto es clave para entender el auge de las ventas durante el Ciberlunes