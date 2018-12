Ésta es la ola ¿Por qué de Mena? y ¿Qué decir para presentar a la ministra? José Luis Heras Celemín

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 07:41 h (CET) A la periodista le salió como el estallido de quien descubre algo. Aunque se estaba refiriendo a Dolores Delgado, ministra de Justicia, no pudo contenerse y explotó: Ésta es la Lola.

Asistíamos al Desayuno de Nueva Economía Fórum, en el hotel Palace de Madrid, para oír a la ministra de Justicia Dolores Delgado. La convocatoria inicial, señalada el día 29 de octubre, se había pospuesto sin explicar el motivo de un retraso que alguien alivió con la disculpa usual: Cuestión de agenda. Lo cierto es que la ministra, que no compareció en octubre, cuando era noticia, lo hacía ahora. Entonces, se desvelaron unas conversaciones suyas con el ex comisario Villarejo, en el ambiente estaban sus palabras llamando maricón al ministro Grande-Marlaska, también su preferencia por los profesionales de justicia varones frente a las mujeres. Todo ello, con algún sinsentido más, componía un caldo que era noticia y hacía pensar en su salida del Gobierno por una dimisión que entonces era probable o por cese. Motivos de agenda u otros, había pasado tiempo, estaban apagados los rumores y se anunciaba a Dolores Delgado presentada por el ex fiscal de Mena.

¿Por qué de Mena? y ¿Qué decir para presentar a la ministra?. Eran dos interrogantes sin respuesta. El ex fiscal, autor del libro ‘De oficio fiscal’, empleó su tiempo, demasiado, en explicar su profesión y en componer con sutileza una situación para que la ministra pudiera explayarse alejada de los hechos que suscitaron la crítica y que, acaso, motivaran que su presencia de octubre se pospusiera. Anécdotas. Disciplina en el estatuto jerárquico con salvedades. Dictamen técnico jurídico e investigación. Fuentes de prueba en aguas cenagosas que salpican. Críticas de quienes actúan en el proceso. Presión ¿Se puede ejercer de ministra con este bagaje? La discrecionalidad en política requiere valentía para elegir objetivos. La Fiscalía del Estado ha funcionado demasiado tiempo oscurantista. Independencia judicial en una actividad transferida a Comunidades Autónomas. Crítica severa. Declaraciones de Cosidó sobre manejos. Nombramiento de miembros del CGPJ. Lista de miembros de CGPJ dadas por jueces, pero ¿los tienen que elegir los jueces o las Cámaras? ¿Qué se quiere, pluralidad de jueces o de la Comunidad?

Presentada Delgado y puesto el tema en suerte, debía hablar la ministra. Y lo hizo, siguiendo lo marcado por De Mena: La justicia es un bien público. Debe funcionar bien, pero además debe parecer que funciona bien. Imparcial, independiente, eficiente. La independencia judicial es un derecho de la ciudadanía. Los jueces tienen la obligación de ser independientes. CGPJ, un órgano colegiado mixto creado según modelos conocidos. No basta con los jueces, se requiere actividad del parlamento. No se trata de mercadeo, sino de Constitución. Hablar de reformas y de lo que haga falta con luz y taquígrafos. La Constitución se nos ha convertido en una mujer de 40 años.

- No sabe seguir a Mena. Y lo tenía a güevo.- apuntó alguien.

La ministra siguió: Fijaos donde nos encontramos. Libertad y justicia. El ordenamiento jurídico tiene un sistema de garantías. Inviolabilidad de jueces y magistrados. La justicia como cuestión de Estado fuera de avatares y cuestiones políticas. Renovación del CGPJ cuyo mandato expira hoy. Devolver credibilidad. Fracaso de acuerdo entre PP y PSOE. La independencia no es un derecho de jueces, sino una obligación de los jueces con los ciudadanos. Llamo a los partidos políticos a un acuerdo en servicio de los ciudadanos.

Ahí acabó el discurso. A continuación, preguntas y respuestas sobre: Elecciones andaluzas (proceso electoral sin ninguna circunstancia anómala). La extrema-extrema llama a las barricadas (El PSOE ha sido el más votado). Reforma del CGPJ (El PP con prisas y sin reflexión). Gobierno sostenido por Podemos, ERC y Bildu (La Constitución marca un consenso que los partidos políticos han aceptado). Ha aparecido Vox (rechaza parte de la Constitución). Independencia de los jueces (Cosidó mancilla la independencia de los jueces). Inviolabilidad del Rey (La reforma es sólo sobre aforados en el ejercicio del cargo). Exhumación de los restos de Franco, con contestación atroz (“La justicia funciona como funciona. Así pasen 50 o 500 años, hay que buscar justicia para las víctimas del franquismo)

- Funciona como funciona. Ésta es la Lola. - dijo una periodista.

Las preguntas continuaron: Prisión preventiva de secesionistas, reflexión sobre indulto, políticos presos, huelga de hambre. (No opino sobre prisión preventiva. Respeto a independencia judicial. El indulto está previsto en la ley y exige sentencia firme. La huelga de hambre está desde 1990, cuando los GRAPO). Paridad en justicia, la manada, ciberviolencia contra las mujeres. Y declaración ‘sui generis’ (La paridad tiene un techo de cristal. En el currículo de las mujeres hay un agujero)

- ¿A que lo llena? - se preguntó. Y lo llenó: A una mujer se le rellena ese GAP. Hay un problema de justicia de género. - ¡Ésta es la Lola! - saltó el jolgorio a coro.

Y con él se apagaron las tabletas y se quedaron los bolígrafos quietos. Como si no tuvieran importancia, pasaron: Su reunión con jueces y fiscales. El paso de la violencia verbal a la violencia real. El estiércol en la puerta de un juzgado. El apoyo a los funcionarios. Su no sensación de apoyo por los que promueven actos de vandalismo. Planes tras las elecciones andaluzas. Y un adelanto electoral que remitió al Presidente del Gobierno.

Ésta es la Lola. Y a disfrutar de la vida. Pero de la vida decente - cerró con guasa un coñón. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Digerir la derrota haya tenido que aceptar que las urnas les hayan sido adversas Las izquierdas repudian la democracia. Las calles son su dominio. “Defensor soy del libre pensamiento y muera todo aquel que no piense cual yo pienso” ¿Voltaire? Carnet de patinete En cualquier caso, ecológico, rápido, cómodo, de fácil aparcamiento, a veces hasta escondido debajo del brazo Las raíces cristianas de Europa ¡Pobre Europa! ¿Qué hubiese sido de ti sin el cristianismo? Ciudades inteligentes El paraíso perdido no lo recuperarán las ciudades inteligentes