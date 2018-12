Dios me tiró de la moto… Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 4 de diciembre de 2018, 23:29 h (CET) Aquel día gris, Dios me empujó

por la espalda

con un golpe suave,

como el producido

por la mano de un hombre,

que golpea con amor.



Pero de la moto me caí

sobre las piedras

de aquel camino solitario

de las calles coruñesas

que llevan

al Monte San Pedro.

Me hice daño.



Supe entonces

lo que esperaba de mí,

yo que tanto se lo venía

preguntando.



"Supe que quería

que fuese yo,

