El CD Sigüenza sigue invicto en casa

Los de Chema Mayor vencieron ayer por 4-0 al Marchamalo, con doblete de Quique Navarro. La victoria mantiene al equipo en cuarta posición, pero con un partido menos que sus dos predecesores inmediatos, Azuqueca y Almoguera El CD Sigüenza continúa invicto en casa, con cuatro victorias y un empate, y no le pierde la cara a la cabeza de la tabla, después de una victoria amplia, pero muy trabajada ayer ante el Marchamalo, por 4-0.



Los locales saltaron a la cancha conscientes de que debían amarrar los tres puntos en casa, ante precisamente el rival que les sucedía en la clasificación. En la primera parte, los de Mayor no acabaron de llevar a la práctica el juego que pretendían, calcando la táctica seguida para derrotar al Almoguera. El planteamiento pasaba por anular la salida de balón del Marchamalo, tener la pelota en cancha contraria, y transformar ese dominio en goles. Y, pese a que el CD Sigüenza se adelantó muy pronto, con dos tantos, uno de Pablo Galán (10´) y otro de Juan Campos (17´), el Marchamalo no dejó de crear sensación de peligro. Los de Chema Mayor aprovecharon bien las dudas del rival en la salida de balón, “a pesar de no estar presionando como queríamos”, valora el míster.



Pese al 2-0, el Marchamalo no se dio por vencido. El partido seguía vivo, y los visitantes buscaron en todo momento el gol psicológico que les hiciera confiar en una posible remontada. En un toma y daca, también el CD Sigüenza pudo cerrar el marcador, ya en la primera parte, con hasta cuatro ocasiones claras.



En la segunda parte, Mayor trató, con los cambios, de ajustar los fallos en la presión que estaban impidiendo al equipo ahogar al Marchamalo en la zona de creación. Finalmente, fue Quique Navarro, que sigue en estado de gracia, el que daba tranquilidad a los suyos con dos tantos más, uno en el 75´ y otro en el 87´.



En líneas generales los cambios lograron frenar las ansias de remontada del rival, pero no redondearon un partido completo, como fue el del Almoguera. “Desbaratábamos sus ataques, pero no teníamos la posesión en su campo, como queríamos. Nos hubiera gustado cerrar antes el partido. En todo caso, nos vamos contentos con la victoria ante un buen equipo”, termina Mayor. Con los tres puntos, el CD Sigüenza se mantiene cuarto, a seis puntos del líder, pero ya a tres y dos respectivamente de sus inmediatos predecesores, Almoguera y Azuqueca B, y, además, con un partido menos.



El juvenil del CD Sigüenza perdió en casa un partido muy disputado con el Hogar Alcarreño B, en el que la suerte no estuvo de cara de los seguntinos. Después de haberse adelantado, los locales vieron como el rival materializó dos de las pocas ocasiones que tuvo, llevándose los tres puntos de La Salceda.



