Movistar Riders Academy, campeón del Circuito Tormenta en Barcelona Games World Comunicae

martes, 4 de diciembre de 2018, 14:37 h (CET) Los jinetes vencieron a MAD Lions Academy en semifinales y a Killabeez en la final. 1.700 personas llenaron las gradas del Orange Stadium durante toda la fase final del torneo La primera temporada del Circuito Tormenta ha llegado a su fin en Barcelona Games World. Un primer año muy emocionante que ha dejado como campeón a Movistar Riders Academy. Los jinetes se han llevado el Rayo a casa, además de un viaje con gastos pagados a Berlín para presenciar una jornada de la LEC en directo.

Tras siete paradas con un nivel altísimo de League of Legends, la fase final no ha dejado indiferente a nadie. Viendo los partidos, uno se podía olvidar de que se trataba de una competición amateur.

“Con el Circuito Tormenta queríamos potenciar todo el talento que hay en España (jugadores, eventos, casters etc.) Creemos que esta primera edición ha sido un buen comienzo y prevemos una gran segunda temporada gracias a lo aprendido”, explica Ricardo Herrero, Esports Lead en España y Portugal.

La primera semifinal enfrentó a las academias de Movistar Riders y MAD Lions. Un mejor de tres para el recuerdo de la competición, con victoria final para Movistar Riders por 2-1. Sin embargo, tuvieron que sudar para conseguirlo.

Tras el primer partido, en el que Riders puso el 1-0 en el marcador, los leones reaccionaron y empataron la eliminatoria. La tercera y definitiva partida fue de las más emocionantes del fin de semana. MAD Lions dominaba con dos inhibidores tirados en la base enemiga, pero cuando tocó pelear apareció Rnation (AD Carry de Riders) para evitar la eliminación de su equipo y conseguir una remontada increíble.

La otra semifinal se decidió por la vía rápida con un 2-0 para Killabeez. Sin embargo, no fue nada sencillo. La segunda partida estuvo en las manos de Stormbringers, que dejaron escapar una gran ventaja de oro y acabaron perdiendo el encuentro. Truncapochas (Jungler de Killabeez), protagonizó la jugada del partido tras robar un Baron con un barril de Gragas.

Los favoritos en la final del Circuito Tormenta, Movistar Riders Academy, no defraudaron y se alzaron con la victoria con un contundente 2-0. Killabeez intentó reaccionar después de una mala primera partida, pero Riders estuvo muy serio y concentrado en todo momento, lo que les sirvió para alzarse con el Rayo de campeones.

Asimismo, Rnation, Mako, Paiin, StevenDX e Imbadeath, junto a su entrenador, Orthran, viajarán a Berlín para presenciar una jornada de la LEC en directo y conocer a sus jugadores y equipos favoritos de la nueva competición europea de Riot Games.

El Orange Stadium de Barcelona Games World llenó sus 1700 localidades para ver en directo la acción del Circuito Tormenta. El salón batió su récord de asistencia con 138.000 asistentes en su tercera edición.

En cuanto al stream de LVPes, se alcanzó un pico de 4.863 espectadores concurrentes durante la final del domingo. Las semifinales superaron los 3.000 espectadores concurrentes los dos días.

Todo esto ha sido posible gracias a los patrocinadores del Circuito Tormenta: Intel, OMEN by HP y Domino’s Pizza. Los tres han apoyado y seguido de cerca la competición, además de colaborar en el desarrollo del talento ofreciendo oportunidades a los gamers españoles.

Riot Games España ya está trabajando en la segunda temporada del Circuito Tormenta tras un primer año muy exitoso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.