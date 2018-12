Los cursos de Aulatel aumentan su demanda Comunicae

martes, 4 de diciembre de 2018, 15:00 h (CET) La Xunta de Galicia cerrará 2018 con una de las mayores ofertas públicas de empleo: 5.686 plazas. La convocatoria de un 62% de las mismas, corresponden a Sanidad y la Administración General Aulatel, academia viguesa de oposiciones, cursos y certificados profesionales, ha experimentado un repunte en la demanda de cursos para oposiciones para la Comunidad Autónoma de Galicia, en respuesta a la oferta de 3.636 plazas de funcionarios en la Xunta de la Galicia.

Las más de 3 mil plazas ofertadas constituyen «una cifra que triplica la del año pasado y que cuenta con una reserva para personas con discapacidad por encima del 9%, es decir, superior al 7% establecido en la legislación», afirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la última semana de noviembre.

Además de las 2.050 plazas para docentes, cuya convocatoria ya tuvo lugar el pasado mes de junio, la Xunta ha ofertado 2.175 puestos para la Administración General, 577 de los cuales se destinarán a hacer fijo al personal laboral existente desde 2012, mientras que las 1.448 plazas restantes serán de acceso libre.

Por otra parte, esta convocatoria masiva de la Xunta también abrirá la puerta a los interesados en puestos de administración de la Consellería de Sanidade (SERGAS), con 1.461 plazas relacionadas. En esta oferta, el 35% de las plazas está destinada a licenciados sanitarios, mientras que 229 de las mismas se corresponden con puestos administrativos y 659 son para diplomados.

Feijóo subrayó, además, que será la mayor oferta del empleo de la década en la Xunta de Galicia. "Será el primer proceso global de funcionarización que desarrolla la administración gallega en toda su historia", concluyó el presidente.

Aulatel y sus cursos para oposiciones aumentan su demanda por las convocatorias de la Xunta

En respuesta a las convocatorias de la Xunta de Galicia, la cursos para oposiciones para la Xunta de Galicia y el SERGAS de Aulatel han incrementado sensiblemente su demanda. Esta academia de cursos y oposiciones, líder en Vigo y una de las referencias en formación profesional a nivel nacional, ha lanzado varios cursos con la finalidad de capacitar para el correcto desempeño de las tareas relacionadas con los diferentes puestos de las plazas para la XUNTA de Galicia y el SERGAS.

Además de estar en disposición de la nacionalidad española o de uno de los Estados Miembros de la UE, estos cursos requieren a los interesados tener 16 años o no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, además de estar en posesión del título de graduado en ESO, el graduado escolar o el bachiller elemental. Por otra parte, es indispensable no haber sido expedientado anteriormente por motivos disciplinarios en cualquiera de las Administraciones Públicas.

De esta forma, Aulatel sigue consolidándose en el sector de la formación privada, con una creciente diversidad de ciclos, oposiciones y certificados profesionales, respaldados por un equipo de docentes que velan por la formación profesional desde 2009.

Acerca de Aulatel

Aulatel es una academia de oposiciones, ciclos, formación subvencionada y certificados profesionales con sede en la ciudad pontevedresa de Vigo. Su equipo de profesionales cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas. Gracias a una metodología de eficacia testada, han sabido consolidarse en el sector de la formación y la consultoría.

