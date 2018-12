Fonema, la app española que está revolucionando la telefonía para empresas Comunicae

martes, 4 de diciembre de 2018, 15:20 h (CET) Desde su lanzamiento hace pocas semanas acumula cientos de descargas. Su planteamiento original es muy simple: poder atender y hacer llamadas desde el móvil de la misma manera que si se estuviese en la oficina. Y a las empresas les está encantando Monema, operador español especializado en telefonía para empresas, ha hecho pública hace unas semanas una nueva app de telefonía orientada a empresas y autónomos que permite gestionar la atención telefónica desde cualquier smartphone.

Una de sus principales ventajas es que se puede usar desde múltiples dispositivos: desde la propia app en un móvil o desde un teléfono VoIP en la oficina. En ambos casos se pueden atender llamadas, realizarlas con el número de empresa (dejando el número móvil para uso personal) y transferirlas a otros usuarios.

Pero lo de que verdad está revolucionando la forma de atender las llamadas es la integración de la telefonía con CRMs. Un CRM es un gestor de relación con los clientes: un servicio que permite registrar cada una de las interacciones con los clientes de la empresa. Por ejemplo, si una llamada llega a la empresa, Fonema se conecta con el CRM de la empresa y una ventana aparecerá indicando a qué cliente pertenece, mostrando su ficha, sus últimas interacciones, emails intercambiados, etc. Esto agiliza enormemente la atención al cliente y mejora la productividad.

Actualmente Fonema se integra de forma nativa con ZohoCRM, Zendesk, Freshdesk, VTiger, SugarCRM y Google Contacts y en los próximos meses muchos más servicios se añadirán.

Además el servicio incorpora todas las funcionalidades típicas de una centralita virtual: desvío por horario, grabación de llamadas en la nube, transferencias de llamadas, locuciones de bienvenida, etc.

El servicio cuenta con varios planes de suscripción que se adaptan a las necesidades de cualquier empresa: desde un único puesto para autónomos hasta call centers de atención de llamadas y telemarketing, ecommerce y pymes de todo tipo.

La app se encuentra disponible en App Store y Google Play y permite una prueba gratuita durante 30 días.

