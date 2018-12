Centraldereservas.com presenta los datos de reservas para el Puente de la Constitución y analiza las tendencias de nieve para esta temporada de esquí Comunicae

martes, 4 de diciembre de 2018, 16:09 h (CET) Según datos de Centraldereservas.com, los destinos más demandados son Madrid, Benidorm, Granada, Sierra Nevada en España; y Londres, Lisboa, Albufeira, Andorra o París, en el mundo. La anticipación media para este puente ha aumentado casi el doble respecto a años anteriores; y también lo ha hecho el importe medio de reserva, en un 32%, y los días de estancia, casi en un 10% Las reservas de alojamiento para el Puente de la Constitución 2018 mantienen valores muy positivos, muy similares a los del año anterior, según datos aportados por Centraldereservas.com, portal español de reserva de alojamiento y actividades online, con más de 750.000 opciones disponibles en más de 70.000 localidades del mundo.

Madrid, Granada, Sierra Nevada son las ciudades españolas más demandadas para este puente, seguidas por el destino costero Benidorm. En cuanto a viajes internacionales, capitales como Londres, Lisboa, o París han sido las preferidas, así como Andorra, un enclave favorito para los amantes del esquí y de la montaña en invierno. En cuanto a los españoles que más viajan, provienen de Madrid, Barcelona, Granada y norte de España.

La anticipación de la reserva ha sido uno de los datos a destacar, con una media de 35 días de antelación; el importe medio de reserva se ha incrementado en un 32%, llegando hasta los 385 euros. Por último, los días de estancia han pasado de 2,93 a 3,2 noches, aumentando en casi un 16%.

Comienza la temporada de nieve

Con el Puente de la Constitución se da también por comenzada la temporada de nieve, que, gracias a las nevadas de estas dos últimas semanas, ha permitido abrir a la mayoría de las estaciones para este puente festivo.

Los viajeros esquiadores de Centraldereservas.com ya han comenzado a realizar sus reservas de alojamiento y actividades en la nieve para esta temporada, reservando aproximadamente con un mes de antelación. El hotel sigue siendo el tipo de alojamiento preferido por estos esquiadores, con un 80% de las reservas. La categoría elegida son alojamientos de 4 estrellas en el 47% de los casos, y los de 3 estrellas en el 33% de las ocasiones.

La estancia media de reserva es alta, con 7 noches de duración. El importe medio se sitúa en 325€, un dato similar al del Puente de la Constitución. En relación con la tipología de viaje, el 50% de los esquiadores lo hace en pareja, seguido por el 33% que se decanta por un esquí familiar, y un 17% que lo hace sólo o en grupo de amigos.

Lo que se lleva de temporada, además, se ha notado un repunte en las reservas con algún tipo de actividad o servicio extra como forfaits, clases de esquí, alquiler de material... y todas las actividades de nieve que se ofrecen desde www.centraldereservas.com.

Los días más demandados para esta temporada son 6, 8, 24 y 26 de diciembre de 2018; y los primeros días del año de 2019, concretamente 1 y 2 de enero. Por su parte, los destinos más reservados son Benasque, Cerler, Formigal en el Pirineo Aragonés; Pas de la Casa, Les Escaldes y Andorra la Vella, en Andorra; Sierra Nevada y la propia Granada.

Más de 750.000 alojamientos en todo el mundo

Centraldereservas.com es el mayor portal español de reserva de alojamiento online, con más de 750.000 alojamientos disponibles en más de 70.000 localidades en todo el mundo y casi 20 años de experiencia en el sector. La empresa basa su éxito en un sistema de reservas muy sencillo para el cliente, una amplia oferta de alojamientos, una cuidada atención al cliente y una inversión en I+D+i. Centraldereservas.com está agilizando su expansión por todo el mundo a través de los portales internacionales www.reserving.com; y desde el 2017 se ha apostado por incluir servicios extra en reservas (como forfaits, accesos a parques temáticos y acuáticos, city tours etc.)

La sede de la compañía está situada en Aínsa, un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca y tiene oficinas en la ciudad de Zaragoza y trabajadores repartidos por hasta 20 localizaciones de todo el mundo. En Centraldereservas.com cuentan con un equipo de personas que garantizan la mejor atención antes, durante y después de la reserva para que los clientes disfruten de su viaje, y no tengan que preocuparse de nada más. Lo que empezó siendo un proyecto en el que participaban pocas personas se ha convertido en una empresa de cerca de 150 empleados desde la que se ofrecen al cliente alojamientos y servicios añadidos en todo el mundo.

