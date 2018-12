Guinea Ecuatorial: los productores de petróleo deben 'mantenerse unidos' Comunicae

martes, 4 de diciembre de 2018, 07:52 h (CET) El Ministro de Minas e Hidrocarburos, en representación del Gobierno de Guinea Ecuatorial, llama a la unidad entre los países productores de petróleo ante la celebración esta semana en Viena de la 175 Reunión Ordinaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo La reunión se presenta como un momento de inflexión para la organización que tiene que tratar el descenso del precio del petróleo y tomar una decisión sobre la prolongación los recortes de producción que consiguieron estabilizar los mercados globales de crudo y lograron que la industria se sobrepusiera del colapso. Guinea Ecuatorial apoya a los países de la OPEP y Non-OPEC (países no pertenecientes a la OPEP), dando un soporte inquebrantable al liderazgo sólido demostrado por nuestros miembros y por S.E. Mohammed Barkindo en un período complejo para la industria del petróleo y el gas.

"Nunca en la historia de la industria petrolera la unidad entre las naciones productoras ha sido más importante. Pedimos a los productores de petróleo que se mantengan unidos y en solidaridad con la OPEP y bajo el liderazgo de nuestro hermano S.E. Barkindo, en nuestros esfuerzos por mantener el equilibrio y la estabilidad en los mercados de crudo", manifestó, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial:

Guinea Ecuatorial entró a formar parte de la OPEP en 2017, después de firmar el acuerdo de recortes de producción inicialmente como miembro Non-OPEP en 2016. Después de la crisis de 2014, la economía dependiente del petróleo de Guinea Ecuatorial entró en recesión. Sin embargo, para 2019, Guinea Ecuatorial tiene prevista una inversión extranjera de 2.400 millones de dólares y la perforación de ocho pozos de exploración. Las esperanzas de Guinea Ecuatorial para 2019 no son únicas en África, que ha albergado algunos de los descubrimientos de petróleo más recientes del mundo y da la bienvenida a varios nuevos productores, entre ellos Senegal, Uganda, Mauritania y Mozambique.

La colaboración para el compromiso y adhesión de los productores OPEP y Non-OPEP a los recortes en la producción de petróleo dio lugar a la histórica Declaración de Cooperación en 2017. El acuerdo histórico tiene en gran medida el mérito de la estabilización de los mercados petroleros y la activación de una nueva ola de inversiones en la exploración petrolífera, que es crucial para países africanos como Guinea Ecuatorial.

"Hace solo dos años, la industria del petróleo y el gas estaba en crisis y las nuevas inversiones en la industria se suspendieron o cancelaron por completo", dijo S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial. "Pero los mercados han experimentado una notable recuperación debido en gran parte al compromiso de todos los países OPEP y Non-OPEP en la histórica Declaración de Cooperación. En este escenario, las compañías de petróleo y gas están emergiendo de la crisis más fuertes y más eficientes. Los inversores están buscando activamente nuevas oportunidades".

