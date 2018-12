Consejos rápidos para que una fiesta de Nochevieja se recuerde durante años, según tiendas.com Comunicae

martes, 4 de diciembre de 2018, 08:08 h (CET) La navidad se acerca, muchas personas ya han comenzado a vestir de navidad las casas, aunque la gran mayoría pondrá la decoración navideña durante el puente de diciembre, como es tradición. De manos de la navidad llegan los reencuentros, con familiares y amigos, las comidas entorno al árbol de navidad, los turrones, polvorones y alfajores… y las fiestas de Nochevieja. Desde tiendas.com comparten 7 consejos rápidos para que la fiesta de Nochevieja se recuerde durante años Organizar la fiesta de Nochevieja es una tarea compleja, por ello, desde tiendas.com comparten unos consejos rápidos para que la fiesta se recuerde durante años:

Cócteles y barra autoservicio no pueden faltar

Un poco antes que lleguen los invitados, pre mezclar los cócteles en un vaso grande, ponchera o similar. Y preparar un carrito a modo de barra autoservicio para las bebidas, porque a nadie le gustan las colas esa noche, y tener que esperar a que le sirvan para beber.

Ser creativo

Usar espejos pequeños como platos para servir o una losa larga de madera, sorprender a los invitados con platos originales, de los que puedan cuchichear más tarde.

Barato y elegante.

No utilizar los típicos vasos y platos de plástico blancos, ¡no hay que parecer cutre! Comprar unos que, aunque sean de plástico o de cartón, por lo menos, sean de color plata u oro, o si el presupuesto lo permite unos que sirvan para reutilizar en más fiestas de color rojo, plateado o dorado.

Protocolos fuera, comer con los dedos

Preparar alimentos que se puedan coger con los dedos , y aperitivos que se puedan comer fácilmente, para protocolos varios ya está el resto de la navidad, y ahorrarár la cubertería no es ninguna mala idea si el presupuesto es limitado.

Y no complicar los snack, y cocinar con electrodomésticos inteligentes que hagan casi todo el trabajo es un recurso muy utilizado en las fechas navideñas dónde el tiempo apremia.

A soplar

Llenar la habitación con globos, escoger los colores y soplar fuerte.

Muchas burbujas y juegos

Comprar champán o vino espumoso para los invitados, una fiesta de Nochevieja sin muchas burbujas no es lo mismo.

Al principio, amenizar la fiesta con juegos para romper el hielo, para que todos los invitados estén con el espíritu festivo y se vayan relajando poco a poco.

Fiesta divertida con cotillón

En una noche como esta, no puede faltar el cotillón, llenar tazones con sombreros, silbatos, purpurina y antifaces. Preparar todo para la medianoche y disfrutar de la fiesta más espectacular del año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.