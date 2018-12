Te lo Mereces presenta su colección de alta joyería de Signos zodiacales Comunicae

martes, 4 de diciembre de 2018, 08:12 h (CET) La conocida Tienda de joyería Te lo Mereces presenta una nueva línea que marca tendencias en el sector de la alta joyería estas navidades, horóscopos terminados en rodio y basados en las constelaciones que definen la fecha de nacimiento. Toda una joya personalizada que se puede lucir marcando el carácter y la personalidad de quien lo lleva Esta alta joyería en plata de primera ley de la que se compone esta maravillosa colección de gargantillas de signos zodiacales está compuesta por circonitas engastadas y todas en acabado en rodio, que es la misma terminación del oro blanco.

Cada una de las piezas que incluyen esta magnifica colección son joyas de muy alta calidad, que no cambian con el paso del tiempo para poder lucirlas a diario, representando en cada una de ellas la personalidad única de cada mujer resaltando siempre su belleza. La colección se compone de 12 magnificas piezas representando cada uno de los horóscopos que forman el zodiaco. Cada una de estas maravillosas joyas están finamente desarrolladas pensando en la mujer moderna y actual, aportanto brillo y luminosidad en su look diario. Su acabado en rodio garantiza durabilidad dándoles ese brillo especial que distingue a la alta joyería.

Joyas que quieren brillar y formar parte del día a día creando un vínculo con el signo zodiacal.

¿Y quién es Te Lo Mereces?

Te Lo Mereces es un proyecto joven que nació con la idea de cumplir los deseos de cada mujer de hacerlas sentir únicas y especiales llevando joyas de alta calidad y ofreciéndo siempre el mejor servicio u máximo detalle. Identificados por ser los primeros en rapidez, calidad y atención personalizada en la tienda de bisuteria online; por eso mismo, en Te Lo Mereces escuchan la opinión y el deseo de cada cliente, porque saben que cada persona es única, se esfuerzan diariamente en tener una gran variedad de modelos en pendientes, colgantes, collares, anillos, pulseras, brazaletes y gargantillas.

Su filosofía se basa en un sencillo credo: tener buena calidad a muy buen precio, por eso optan por trabajar varios metales antialérgicos como la plata de ley, el laminado de oro, acero quirúrgico, zamak, piedras naturales, bolsos y complementos todos a disposición del público en su tienda fisica y tienda online, ambas diferentes y exclusivas.

Cuenta Laura su creadora sobre los detalles que hacen de este proyecto algo novedosos y diferente:

"Si no lo tenemos, no te preocupes, te lo buscamos sin ningún compromiso, estamos encantados de atenderte. Intentamos estar a tu alcance, a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, a través de nuestra tienda online y en la tienda física, situada en la calle Atocha 52. Apostamos por precios competitivos, siempre vamos a ofrecer unas joyas espectaculares a muy buen precio, intentamos adaptarnos a tus necesidades y a cualquier bolsillo. Somos muy dinámicos, procurando estar a la moda cada mes actualizando nuestros productos y variedad".

El tipo de joya que ofrecen es justo la que el cliente pide, ofreceindo sobretodo variedad tanto en diferentes materiales como en estilos. Trabajan el acero quirúrgico, la plata de ley, el laminado en oro, bisutería y por lo último el oro de ley por petición del cliente. Ofrecen asesoramiento personalizado para eventos o para que las clientas se sientan aún más bellas y satisfechas. Finalmente ofrecen también variedad para chicos en pulseras, colgantes y anillos.

