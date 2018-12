Netflix estrenará en enero su nueva serie adolescente 'Sex Education' Sus ocho episodios llegan a Netflix el 11 de enero Redacción Siglo XXI

martes, 4 de diciembre de 2018, 13:13 h (CET) Netflix ha compartido hoy las primeras imágenes de la serie original Sex Education, una producción que retrata las experiencias románticas y sexuales de la juventud protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield y Emma Mckey. Los ocho episodios de una hora de duración estarán disponibles en Netflix el próximo 11 de enero de 2019.

Descripción de personajes:

JEAN MILBURN (46)

Interpretado por: Gillian Anderson

Jean Milburn es graciosa, observadora y extravagante. Es independiente y no tiene filtro cuando se trata de interrogar a los demás sobre sus vidas personales, lo que la convierte en una increíble terapeuta sexual. Vive en casa con su único hijo, Otis. Ella y su ex marido Remi, otro terapeuta sexual, no tienen nada que ver uno con el otro excepto cuando afecta al bienestar de Otis. Hace tiempo que tomó la decisión de no proteger a Otis y siempre hablarle como un adulto. A medida que Otis ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo en una persona sexualmente reprimida, le preocupa que algunas de esas decisiones hayan sido las equivocadas.



OTIS MILBURN (16)

Interpretado por: Asa Butterfield

Otis es el hijo único de dos terapeutas sexuales, Jean y Remi. Ahora que sus padres están divorciados, él vive con Jean y ha crecido escuchando a escondidas las sesiones de terapia en la oficina en casa. Esta sobreexposición, combinado con el trauma de haber visto a su padre ponerle los cuernos a su madre con una cliente de la terapia, le han creado a Otis una fobia con respecto a su propia sexualidad. Bendecido por el don de una comprensión sexual intuitiva y maldecido por su incapacidad para hacer algo al respecto, su amplio conocimiento sobre la sexualidad humana es su superpoder y su kriptonita. Sin embargo, Otis llama la atención de Maeve, quien cambia su manera de ver el sexo para siempre.



ERIC NEVIN (16)

Interpretado por: Ncuti Gatwa

Eric es el mejor amigo de Otis, son inseparables y se cuentan todo. Es muy hablador, abiertamente gay y es notoriamente aburrido. Eric tiene cinco hermanas y sus padres son muy religiosos. Su padre ha aceptado su homosexualidad pero le preocupa el mundo en el que se mueve.



MAEVE WILEY (16)

Interpretado por: Emma Mackey

Maeve es la chica mala del colegio a la que todos temen. Es una chica inteligente con un sentido del humor muy perverso que solo muestra a sus amigos más cercanos. Maeve vive sola en una caravana que apenas puede pagar, tiene que ingeniárselas para pagar las facturas con planes de todo tipo que incluyen desde la gestión de un negocio a crear una clínica sexual con Otis. Maeve no conoce a sus padre y su madre es una drogadicta. Su sueño es conseguir una beca para poder estudiar en una buena universidad, pero parece que todo se vuelve en su contra para que no alcance su sueño.



JACKSON MONROE (17)

Interpretado por: Kedar Williams-Stirling

Jackson nunca ha fracasado en su vida. Es popular, guapo y una futura estrella olímpica de natación. Es hijo de una familia gay. Se enfrenta a mucha presión, teniendo que conciliar su vida social y su carrera como nadador. Otis es capaz de conectar con Maeve de una forma muy especial, sin sexo de por medio. Mientras que Jackson y Maeve tienen muy buen sexo pero él no puede darle la intimidad que ella necesita.



AIMEE GIBBS (17)

Interpretado por: Aimee-Lou Wood

Aimee forma parte del clan de los populares del cole conocido como “Los intocables” (aunque no la tratan demasiado bien) y es novia de Adam (aunque ella se avergüenza de él). Ella es la que siempre tiene que llevar las mochilas de las otras chicas populares, pagar por sus bebidas y asegurarse de que llegan sanas y salvas a sus casas tras las fiestas. Ella es la mejor amiga de Maeve, de forma secreta, ya que no se lo quiere contar a “Los intocables”. Ella es una chica complaciente con un corazón de oro, que solo quiere salir ilesa del colegio.



ADAM GROFF (17)

Interpretado por: Connor Swindells

Adam es el chico malo del instituto con un problema de ira. El padre de Adam, Mr Groff, es el director de la escuela y amenaza constantemente a su hijo con enviarlo al colegio militar. Adam le ha hecho bullying a Eric desde que empezaron el instituto y, a pesar de que Eric espera que su relación cambie para mejor, Adam no parece dejar de hacerlo. Se rumorea que Adam tiene un pene gigante. Esto es 100% verdad.



Sobre Sex Education

Conoce a Otis Milburn, un chico de secundaria virgen y socialmente torpe que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, vídeos y tediosas conversaciones abiertas sobre sexo, Otis es un experto reacio en el tema. Cuando su vida familiar sale a la luz en la escuela, Otis se da cuenta de que puede usar su conocimiento para ganar estatus. Se une a Maeve, una audaz chica mala y juntos crean una clínica de terapia sexual clandestina para tratar los extraños y maravillosos problemas de sus compañeros. A través de su análisis de la sexualidad adolescente, Otis se da cuenta de que puede que él mismo necesite alguna terapia.



Sex Education también está protagonizada por: Emma Mackey como Maeve; Ncuti Gatwa como Eric, el mejor amigo de Otis, Connor Swindells como Adam, el malo de la clase, y Kedar Williams-Stirling como Jackson, el líder.



