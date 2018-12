El Levante alcanza Europa y hunde más al Athletic

El Levante ha interrumpido una racha de tres jornadas sin ganar en LaLiga Santander tras golear este lunes en el Ciutat de València, en el último partido de la decimocuarta jornada, al Athletic Club (3-0), un resultado que les aúpa hasta la sexta plaza y que deja a los vascos en descenso y con Eduardo Berizzo cuestionado.



Los tantos de Chema, Campaña y Roger, los dos últimos en la segunda mitad, permiten a los de Paco López ascender hasta la última de las posiciones europeas, y condenan a un Athletic que todavía no ha ganado lejos de San Mamés y que no vence desde la primera jornada. Con 11 puntos, los del 'Toto' se quedan a tres de la zona de permanencia que marca el Villarreal.



La primera mitad se consumía cuando una falta de Rubén Rochina en el descuento llegaba a las botas de Chema, que apareció para rematar al fondo de las mallas. Tras el paso por vestuarios, en el 59, José Luis Morales probó a Iago Herrerín, que repelió su disparo y que no pudo hacer nada cuando Campaña, en el rechace, se encargó de aumentar la renta.



El partido quedó visto para sentencia en el 69, en una contra levantinista culminada con un centro de Morales para Roger, que con un remate bajo subió el octavo gol en liga a su cuenta particular.



La expulsión de Peru Nolaskoain en el minuto 75, en una jugada en la que el colegiado acudió al VAR para modificar la amarilla mostrada en un primer momento por la roja, no hizo más que certificar la falta de concentración de los bilbaínos, que se limitaron a esperar un final que les deja, una semana más, en descenso.