martes, 4 de diciembre de 2018, 08:22 h (CET) El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, aseguró vivir "una sensación única" tras ganar este lunes el 'Balón de Oro' de 2018, un galardón concedido porque la gente ha considerado que ha hecho "algo especial en el campo".



"Es un sensación única, estoy muy feliz y orgulloso. Es un honor, tengo muchísimas emociones que son muy difíciles de expresar en palabras, pero déjenme que les dé las gracias a los que me han ayudado a estar aquí esta noche a mis compañeros, entrenadores, técnicos y a todos los que trabajan en el Real Madrid y en la selección de Croacia, a mi familia, mujer y mis hijos que me llenan como persona y me ayudan para conseguir el éxitos", celebró Modric tras recibir el premio.



El madridista reconoció que era su "sueño jugar en un gran equipo y ganar trofeos importantes". "Y el Balón de Oro desde luego es más que un sueño", añadió el de Zadar, que confesó también que era una "sensación increíble" ser el primero en los últimos diez años en relevar en el palmarés a dos jugadores "excepcionales" como Cristiano Ronaldo y Leo Messi y a "otros grandes talentos como Griezmann, Mbappé, Neymar y muchos otros que competían por él". "Si lo he ganado significa que he hecho algo especial en el campo, sin duda el 2018 es un año especial", recalcó.



El croata, al que le costaba hacerse "a la idea" de haberse "unido a este grupo de jugadores excepcionales" que han ganado este trofeo, indicó que a "lo largo de toda" su carrera "la constancia, el trabajo duro, y la persistencia en los momentos difíciles y la fe en uno mismo" han sido "los cimientos del talento".



"Las mejores cosas no se consiguen nunca fácilmente y para mí no lo ha sido, pero hay que saber que antes o después te va a aparecer una oportunidad y es importante estar listo para aprovecharla", subrayó Modric, agradecido también por las palabras de felicitación de la presidenta de su país, Kolinda Grabar-Kitarovic.

Finalmente, el centrocampista del Real Madrid apuntó que "el cambio de posición" que vivió en el Tottenham le ayudó "muchísimo" en su "desarrollo". "Antes era más ofensivo y cuando retrasé mi posición fui capaz de leer mejor los partidos, de tener más creatividad y mejorar mi juego", sentenció.



