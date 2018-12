Una Navidad más sostenible con ONE OAK Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 15:55 h (CET) Para aquellos que quieran apostar estas Fiestas por la sostenibilidad, ONE OAK tiene la solución: por la compra de cada uno de sus relojes de madera, gorras y mochilas sostenibles reforestará un árbol en Galicia con el nombre elegido por el cliente y le enviará su fotografía, con la que completar el regalo de estas navidades La tradición anglosajona ha ido arrinconando poco a poco a los tradicionales belenes y cada vez son más los hogares que se decoran con un arbolito durante las fiestas navideñas.

Como consecuencia, cada año, miles de árboles naturales son talados, mantenidos en las viviendas en agresivas condiciones de temperatura e iluminación y finalmente desechados tras el día de Reyes. Algunos son trasplantados, pero, debido a su deterioro, no suelen sobrevivir.

La otra opción es comprar un árbol artificial, pero, obviamente, el resultado visual no es comparable. Además, por si eso fuera poco están fabricados con plástico y su producción contamina el medio ambiente.

Pensando en aquellas personas preocupadas por el medio ambiente, y a la vez entusiastas de las fiestas navideñas, ONE OAK, -e-commerce de complementos de madera sostenibles que lucha contra el cambio climático- propone una iniciativa diferente: 'Esta Navidad no pongas tu árbol. ONE OAK te lo planta'.

Por la compra de cada uno de los relojes de madera, gorras o mochilas sostenibles, ONE OAK reforestará un árbol en Galicia con el nombre elegido por el cliente y le enviará una fotografía. De esta manera, el consumidor consigue dos regalos de Navidad por el precio de uno: un original producto sostenible y personalizable y el arbolito plantado gracias a su acción.

Esta iniciativa se basa en la filosofía de la firma de complementos sostenibles: apoyar la lucha contra el cambio climático, concienciar al consumidor de la importancia de cuidar el mundo en el que se vive y tratar de devolver al planeta aquellas materias primas que se utilizan.

Los relojes de madera son los productos estrella, pero también cuentan con gorras de madera o corcho y mochilas sostenibles. Toda la madera que forma parte estos artículos lleva el sello internacional FSC, que garantiza que su extracción se produce de manera respetuosa con el medio ambiente.

No solo los componentes de los productos son sostenibles, sino que, además, el impacto ambiental de su fabricación y transporte es menor en comparación con los artículos convencionales.

Relojes One Oak

Modelo Elysian White. Precio: 70€

https://oneoakbrand.es/elysian-white-oak/

Modelo Jesen Passion. Precio: 60€

https://oneoakbrand.es/jesen-passion/

Modelo Cereixa. Precio: 100€

https://oneoakbrand.es/cereixa/

Modelo Brandmur. Precio: 110€

https://oneoakbrand.es/brandmur/

