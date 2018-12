Cuánto suponen los gastos de la hipoteca según Nicea Asesores Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 15:56 h (CET) Nicea Asesores ofrece asesoramiento sobre los gastos de la hipoteca antes de la firma A la hora de firmar una hipoteca, son numerosos los gastos a los que hacer frente y que muchos futuros propietarios no conococen. Existen dos tipos de gastos:

Gastos previos a que concedan la hipoteca:

Gastos de tasación: Antes de firmar la hipoteca, habrá que presentar una tasación de la vivienda que se quiere hipotecar. Esta valoración es obligatoria por ley y debe realizarla una entidad tasadora inscrita y registrada en el Banco de España. Sirve para determinar el valor real del inmueble. Su coste puede estar entre a los 250-450 €, dependiendo de la entidad y del valor final del inmueble.

Nota simple: El comprar o la entidad financiera solicitará una nota al Registro de la Propiedad para comprobar todos los datos posibles (titularidad, estado de cargas, descripción, limitaciones, etcetc.) del inmueble que se pretende hipotecar. Su coste suele estar entorno a los 30 euros.

Gastos una vez concedida la hipoteca

Comisión de apertura: supone entre el 0% y el 2% del préstamo concedido por la entidad bancaria, por lo que variará según el importe solicitado, no según el coste de la vivienda.

AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados): este impuesto se paga siempre que se suscribe un documento notarial que luego debe inscribirse en el registro y con cuantía económica. El tipo de gravamen aplicable será el que determine cada comunidad autónoma, pero estará entre el 0,5% y el 1,5%.

Notaría: los gastos de la notaría varían entre los 1500 y 2000€, y corresponden al otorgamiento de la escritura pública del préstamo hipotecario.

Desde Nicea Asesores, gestoría hipotecaria en Madrid, ofrecen asesoramiento gratuito y personalizado a aquellas personas interesadas en conocer los gastos de una hipoteca antes de la adquisición de una vivienda.

