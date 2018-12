VASS se une a DOWN ESPAÑA en su compromiso con la inclusión laboral de personas con síndrome de Down Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:08 h (CET) La consultora especialista en soluciones digitales participa en el programa ‘Empleabilidad Down’, que contempla un conjunto de acciones de formación dirigidas a facilitar la inclusión laboral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales DOWN ESPAÑA y la consultora especialista en soluciones digitales VASS han firmado un acuerdo de colaboración a través del cual la compañía participará en el programa ‘Empleabilidad Down’, que busca fomentar la formación y la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down para favorecer su autonomía personal.

Este programa, en el que participan más de 60 asociaciones federadas a DOWN ESPAÑA, tiene una duración de 3 años y abarca actividades formativas, de orientación, acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción laboral a empresas. Además, facilita la realización de prácticas laborales, proporcionando formación pre-laboral y capacitación a personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales para su inserción laboral.

Estas inserciones laborales se realizan a través de la modalidad de ‘Empleo con Apoyo’, una metodología muy exitosa para personas con discapacidad intelectual, pues el trabajador recibe una formación sobre sus funciones y sobre cómo desempeñar su trabajo con apoyo de un preparador laboral. Esta ayuda se va retirando paulatinamente en función de su evolución y de la autonomía que adquiera, aunque se mantiene un mínimo soporte para comprobar que el trabajador sigue desempeñando correctamente sus funciones.

Para la directora del área de ‘People & Talent’ del Grupo VASS, Paula Rodrigo, se trata de una iniciativa que pone de manifiesto “algo tan obvio pero necesario de visibilizar como que todos somos especiales. En todos los aspectos de la vida hay diversidad y en las plantillas de cualquier empresa también debería haberla, por eso estamos tan orgullosos de contribuir a desarrollar este programa. Estamos seguros de que será un proceso de aprendizaje mutuo que nos enriquecerá a todos y nos enseñará a empatizar”, destaca.

Por su parte, el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo, valora muy positivamente esta colaboración: “El acceso al empleo es uno primeros pasos necesarios para promover la autonomía de las personas con síndrome de Down. Estamos muy felices de que una empresa como VASS se haya unido a nosotros y se comprometa con la inserción laboral de nuestro colectivo”.

La RSC, un pilar fundamental de VASS

En el marco de este convenio, este mes de noviembre se ha incorporado a la sede central del Grupo VASS en Alcobendas (Madrid) una trabajadora con discapacidad intelectual que está desarrollando trabajos de soporte administrativo. Un nuevo paso en la política de RSC de la consultora que, aunque ya cuenta en su plantilla con personas con discapacidad, es la primera vez que contrata a una persona con discapacidad intelectual.

La contratación se produce tras diferentes actividades y talleres formativos que la joven ha realizado con DOWN ESPAÑA y Fundación Aprocor. Además, VASS ha donado a ambas entidades más de 60 ordenadores portátiles para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual.

VASS colabora con entidades sociales desde 2006, año en que puso en marcha la primera convocatoria de sus Premios Solidarios con el objetivo de colaborar económicamente en proyectos de cooperación internacional y/o de acción social propuestos por sus trabajadores. Este año, la consultora ha decidido destinar el importe íntegro de la XIII edición de los mencionados galardones a esta iniciativa de DOWN ESPAÑA, permitiendo así el desarrollo de estas acciones de colaboración en materia de empleo.

La consultora destina además cada año el 2% de su beneficio a acciones sociales y permite que trabajadores de su plantilla puedan destinar hasta el 1% de su jornada laboral a acciones solidarias o voluntariado corporativo.

