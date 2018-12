Grupo TESCO apuesta por reforzar la línea de mantenimiento Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:13 h (CET) Grupo TESCO refuerza su departamento de mantenimiento para una prestación completa de sus servicios Realizar un correcto mantenimiento de las máquinas y los equipos de limpieza es fundamental para que funcionen correctamente y evitar así averías que puedan causar paradas en la prestación del servicio, con la correspondiente pérdida que eso provoca, de tiempo y de dinero. Las máquinas deben estar disponibles el máximo tiempo posible.

El mantenimiento se puede clasificar siguiendo diferentes criterios según las tareas que se tengan que realizar: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo.

Mantenimiento correctivo:

El mantenimiento correctivo es también conocido como reactivo.

Es un tipo de mantenimiento que se basa en arreglar las averías conforme van surgiendo, es el mantenimiento tradicional.

No requiere ninguna planificación, sólo requiere ir atendiendo día a día las averías de las máquinas que necesitan ser reparadas. Para realizarlo, hay que parar la máquina averiada, lo que conlleva retrasos en la realización de tareas.

Es importante contar con un buen equipo de mantenimiento que repare las averías en el mínimo tiempo posible para tener operativas las máquinas cuanto antes.

Mantenimiento preventivo:

Al mantenimiento preventivo, también se le llama mantenimiento planificado.

El mantenimiento preventivo trata de un conjunto de tareas de mantenimiento que tienen como objetivo mantener las máquinas en condiciones óptimas anticipándose a las averías.

Su objetivo es seguir consiguiendo las mismas prestaciones de los equipos y máquinas y compensar el desgaste que van sufriendo con el paso del tiempo, pero siempre antes de que surja una avería.

Las tareas del mantenimiento preventivo se suelen realizar según un registro de las horas de funcionamiento en las máquinas, revisando las piezas más susceptibles de fallar tras las horas de uso.

Dentro del mantenimiento preventivo se pueden encontrar el mantenimiento conductivo y el mantenimiento rutinario.

El mantenimiento conductivo: son tareas sencillas como son la lectura de parámetros, inspecciones sensoriales, ajustes o configuración etc.

El mantenimiento rutinario: son tareas más complejas como engrases de piezas, limpiezas, sustituciones periódicas etc.

Mantenimiento predictivo:

Es el más tecnológico de los tres tipos de mantenimiento.

Se trata de un conjunto de tareas de mantenimiento que relacionan una variable con el estado en que se encuentra la máquina, con el fin de predecir cuándo empieza a fallar una determinada máquina o equipo. Requiere conocer muy bien los equipos, las técnicas y las herramientas que se utilizan para esa tarea.

Este tipo de programas de mantenimiento reporta un gran ahorro de costes ya que además de detectar los fallos de manera precoz, permite programar con suficiente antelación el tiempo de reparación, los suministros y mano de obra que requerirá la tarea.

Grupo TESCO realiza el mantenimiento de su maquinaria, para ofrecer un servicio de limpieza completo al cliente y a la vez, ahorrar costes al externalizar el servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.