Desde Banksy a los mejores musicales: planes para el Puente de Diciembre en Madrid

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:13 h (CET) entradas.com propone la agenda de imprescindibles en Madrid del 6 al 9 de diciembre, repleta de planes en familia, pareja o con amigos Con las navidades a la vuelta de la esquina, el próximo puente de diciembre se presenta como el momento perfecto para visitar Madrid, dejarse deslumbrar por la bonita estampa navideña y, como no, disfrutar de los mejores shows. Con una atractiva agenda de musicales, los estrenos de cine para niños más esperados del año y grandes eventos deportivos a la vista, el puente de la Constitución se convierte en una ocasión de oro para reservar entradas y disfrutar de una experiencia inolvidable.

Descubrir el Broadway europeo

La Gran Vía es una de las mecas mundiales del turismo de musicales. Con una oferta simultánea que ronda los 11 musicales de media, Madrid es el destino perfecto para disfrutar de grandes historias como el clásico West Side Story, la historia de superación de Billy Elliot, el best seller El Médico o el humor negro de El Jovencito Frankenstein.

Para disfrutar con los más pequeños

El Rock Suena en Familia: Un espectáculo musical, didáctico e interactivo dirigido a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un recorrido por la historia de la música moderna, a través de un género musical tan cercano a niños y adultos como es el Rock and Roll. Entradas desde 11€.

El arte más transgresor

Después de haber revolucionado al mundo entero por su originalidad y transgresión, las obras del artista británico Banksy llegan a Madrid el 6 de diciembre con la exposición BANKSY. Genius or Vandal?. Se trata de la primera gran muestra sobre el iconoclasta artista que ha revolucionado el arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo una incógnita. Una muestra que, como todas las dedicadas a Banksy anteriormente, no está autorizada por el artista, que busca defender su anonimato y su independencia del sistema.

Una noche de carcajadas en el teatro

Con Pantomima Full la diversión en clave de humor está asegurada. Los youtubers hacen un repaso a los clichés más castizos en un show perfecto para madrileños y visitantes. Entradas desde 16€. Y para los amantes del humor negro, Perfectos Desconocidos pondrá la nota divertida a una noche en la que disfrutar de una trama de historias cruzadas en las que cada personaje tiene mucho que ocultar. Entradas desde 14,40€.

Planes con amigos

Real Madrid Baloncesto – Herbalife Gran Canaria: los aficionados al baloncesto que estén en Madrid el próximo 9 de diciembre están de enhorabuena. El equipo de Pablo laso se enfrenta a los canarios en un apasionante duelo que tendrá lugar en el céntrico WiZink Center madrileño. Entradas disponibles desde 15€.

Atlético de Madrid – Deportivo Alavés: Y para los forofos del fútbol, el domingo 9 de diciembre la cita está en el Wanda Metropolitano. Un encuentro entre colchoneros y albiazules que pondrá la guinda perfecta a un largo puente cargado de emociones. Entradas desde 40€.

