Aumenta la demanda de informáticos en Barcelona, según Inno IT Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:21 h (CET) Cada vez se precisan más informáticos en grandes ciudades como Barcelona. Inno It desvela las claves de este incremento de la demanda y cómo las empresas pueden conseguir los mejores candidatos en cuestión de horas Si se le preguntara a un ciudadano por el número de dispositivos electrónicos que tiene en su hogar, quizás no sería capaz de responder a esta pregunta con una respuesta precisa, dado que resulta difícil ser consciente de la cantidad de gadgets y dispositivos que se han colado en el día a día de las personas. Por enumerar unos pocos, los más habituales: un ordenador de sobremesa, una tablet, un teléfono móvil, un router wifi, un receptor de streaming, un reloj inteligente, un asistente por voz, y así hasta constituir una interminable lista de dispositivos presentes en un hogar, sin contar con que varios de los miembros integrantes de la familia contarán con sus propios dispositivos, disparándose la cifra.

La universalización y democratización de la informática es una realidad palpable desde hace bastantes años.

Las empresas no podían ser ajenas a esta realidad, cuando de hecho, constituyen la causa principal por la que se diseñaron la mayoría de herramientas y dispositivos electrónicos actuales, que más adelante serían adaptados a las necesidades de los usuarios particulares. En una oficina estándar la cantidad de equipación informática continúa creciendo de manera exponencial. Ordenadores de sobremesa, proyectores, sistemas de videoconferencia, servidores... y nuevamente, un larguísimo etcétera.

Tanta tecnología precisa de profesionales que puedan diseñar y programar, tanto el hardware, como su software.

Por este motivo, los conocimientos técnicos informáticos, tanto enfocados a hardware como a software, son muy demandados en el mercado laboral. Las ofertas de trabajo de informático abundan en las principales páginas web de búsqueda de empleo. De manera evidente esta tendencia es mucho más marcada en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, que en otras urbes de menor tamaño.

"Cada vez se registran mayores récords de demanda de profesionales del sector de la informática en Barcelona. El proceso de digitalización de las empresas, junto con la necesidad de expertos en múltiples y novedosos campos informáticos como el big data, hace que sólo en la ciudad de Barcelona se demande una gran cantidad de especialistas. Inno It hace la vida más fácil a las empresas, simplificando el proceso de captación de talento y reduciendo los plazos de reclutamiento de expertos, dado que contamos con los mejores profesionales y podemos ponerlos allá donde se necesiten en cuestión de horas'"según Inno It, Consultora Informática en Barcelona.

Inno IT cuenta con un equipo con más de 15 años de experiencia en la tarea de captar el talento informático para las empresas que soliciten los mejores expertos. Garantizan a las empresas poder encontrar el especialista que precisan en menos de 24 horas, gracias a su profundo conocimiento del sector y a contar con la más amplia cartera de profesionales.



Más información en: https://www.inno-it.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.