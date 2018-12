La originalidad de los regalos esta navidad tiene la firma de SEEOO Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:28 h (CET) El encanto del estilo atemporal. SEEOO da forma a sus gafas inspirándose en la tradición y en los orígenes, apostando por la calidad, el diseño y la innovación Un regalo de lo más original para aquellas personas que saben apreciar el gusto y la calidad. Una apuesta segura para aquellos amantes del estilo clásico pero atemporal.

Es necesario apreciar el pasado para valorar el presente.

La artesanía forma parte de la historia de SEEOO y apostar por ella es apostar por la excelencia, el gusto y la calidad.

SEEOO es una marca austriaca que resulta del deseo de volver atrás hacia los orígenes y ofrecer un producto atemporal.

SEEOO es una representación del gusto por objetos con clase e historia.

SEEOO ofrece gafas graduadas y para protegernos del sol con estilo y personalidad. Acompañadas, además, de pequeños estuches en piel para llevarlas allá donde vayamos.

Las gafas adecuadas para aquellas personas que no se dejan marcar por tendencias y modas, si no que van más allá de ellas queriendo ser diferente a los demás.

Apostar por SEEOO esta Navidad para sorprender a los seres queridos.

Sobre SEEOO

Es una marca de diseño y producción de gafas austríaca, con una idea muy clara: volver a los orígenes para reinterpretar el estilo y una manera de hacer basada en la tradición como principal inspiración.

Gafas para hombre y mujer que apuestan por diferenciarse de los demás y mostrar una imagen única y llena de personalidad.

Sobre Rocalina

Empresa distribuidora de gafas pregraduadas, monturas ópticas y gafas de sol para España y mercado Internacional.

Siempre en busca de los productos más singulares que consigan diferenciarse de la competencia, ofrece productos de calidad e introduce marcas de referencia en el mercado del sector óptico de nuestro país.

*Todas sus gafas pregraduadas y monturas ópticas son productos sanitarios que poseen marca CE y que cumple con la legislación vigente que le es de aplicación, Directiva 93/42/CEE, Directiva 2007/47/CE y RD 1591/2009 sobre productos sanitarios.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.