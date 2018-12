Regalar un bonsái es regalar naturaleza y ecología según CentroBonsai.es Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:38 h (CET) Ahora que se aproximan las navidades, encontrar el regalo perfecto puede ser un quebradero de cabeza. Centro Bonsai desvela las claves que hacen del bonsái el mejor regalo para estas navidades Las navidades se encuentran a la vuelta de la esquina y por mucho que las personas se esfuercen en comprar los regalos antes de que sea demasiado tarde, el simple hecho de encontrar la idea del regalo perfecto con el que acertar, suele representar un importante obstáculo que hace que lleve más tiempo de la cuenta el proceso de compra.

Los consumidores suelen solventar la situación regalando los mismos regalos de siempre: prendas de vestir, el socorrido libro, alguna joya o detalle, etc.

En centrobonsai.es tienen claro cuál es el regalo perfecto, y no es otro que regalar naturaleza y ecología, regalando un Bonsái. Comprar un bonsái es mucho más que ofrecer un simple obsequio.

Los Bonsáis, esos maravillosos 'árboles en miniatura' vuelven a estar de moda, constituyendo una original opción de regalo para las próximas navidades.

Simplificar el arte del bonsái a un árbol en miniatura es obviar todo el universo que rodea a este arte ancestral. Originarios de Japón, se hicieron tan populares que en muchas ocasiones han hecho acto de presencia en el cine, en clásicos y películas como Karate Kid. En España, los bonsái se pusieron también muy de moda hace décadas de la mano del expresidente Felipe González, quien sigue siendo un gran aficionado a su cultivo y cuidado, y que contaba con una gran colección de ejemplares.

Cualquier especie de árbol es susceptible de ser convertida en un bonsái, en la versión miniatura de su porte natural. Sin embargo existen especies más idóneas que otras para ello, por ejemplo, aquellas que no desarrollan frutos de gran tamaño.

¿Qué es necesario tener en cuenta para transformar un árbol en un bonsái?

Muchísimas variables toman parte en este arte. Por eso es muy importante iniciarse de la mano de profesionales que llevan ya muchos años cultivando ejemplares y su propio arte.

El Pack de Regalo Bonsái para principiantes: el regalo ideal para estas Navidades

El bonsái puede representar una interesante opción de regalo, dado que más allá de su innegable belleza y cualidad decorativa, el cuidado del bonsái puede llegar a convertirse en un auténtico arte. De esta forma, regalar un bonsái es regalar belleza, historia, arte y, cómo no, es también regalar naturaleza y ecología. Centro Bonsai, tiene una amplia variedad adecuados para principiantes o recién iniciados.

"Regalar un bonsái es regalar naturaleza y ecología. Por una parte introduces en tu hogar un elemento natural, con todos los aspectos positivos que aporta. Por otra parte debes cuidar el bonsái, y aprender mucho de los cuidados que necesita, de su especie, de todo lo que rodea a este ser vivo. De esta manera acabas entendiendo y respetando su naturaleza y ecología",según Centro Bonsai, tienda online especialista en la venta de Bonsái y de todo lo relacionado con estos hermosos árboles en miniatura.

Además, comprar un bonsái en la actualidad es algo muy fácil. Si bien, hace décadas, cuando comenzó a crecer el interés por los bonsáis en España, hacerse con un ejemplar era una tarea casi imposible, dado que las tiendas especializadas no abundaban. Hoy día gracias a las nuevas tecnologías, comprar un bonsái puede hacerse desde el mismo domicilio. Centro Bonsai comercializa todos sus bonsáis y productos a través de su tienda online.

Más información en: https://centrobonsai.es/

