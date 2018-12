Job Today encuesta a blogueras de moda sobre looks formales para eventos y entrevistas Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:41 h (CET) El portal de trabajo ha preguntado a más de 30 micro influencers qué opinan sobre las prendas y complementos imprescindibles para cenas de empresa, conferencias y entrevistas de trabajo El mundo de la moda también tiene un impacto en el ámbito laboral. Ciertas ocasiones como cenas de Navidad de empresa, conferencias o entrevistas de trabajo requieren un look formal pero actual. Por ello, Job Today ha preguntado a más de 30 bloggers de moda cuáles serían sus recomendaciones personales para estas ocasiones.

Todas las respuestas y votaciones de estas influencers se recopilan en una guía ilustrada 'Look Oficina 2018', disponible en la web del portal de empleo. La pregunta planteada era sencilla: ¿qué prendas o complementos prefieres llevar para una entrevista de trabajo y para un evento de empresa? Sus respuestas fueron muy variadas: Para una entrevista, el 80% de encuestadas prefiere un conjunto de dos piezas: camisa lisa con americana y pantalones palazzo. La mayoría vota a favor de llevar zapatos de tacón, aunque otras prefieren botas planas. Sin embargo, para un evento de empresa, hay un empate entre vestido (45%) y conjunto de dos piezas (55%). Las que prefieren vestido, recomiendan que sea recto o fluido. Las que prefieren dos piezas, eligen camisa con pantalones chinos.

También se recoge información sobre complementos y maquillaje, así como otros secretos de estas blogueras. La mayoría se inspiran en revistas de moda como Elle, Vogue, Glamour y Marie Claire, y compran en tiendas como Zara, Mango, Massimo Dutti o, en el caso de compras online, Asos.

La pieza contiene voces de mujeres con estilos, valores y profesiones muy diversas (administrativas, periodistas, profesoras, informáticas, enfermeras…) pero unidas por su pasión: la moda. Comparten sus consejos personales y sus experimentos a través de redes sociales y en esta guía se centran en los looks para el trabajo.

El documento en pdf de la encuesta completa, con todos los datos y recomendaciones, está accesible en: https://jobtoday.com/look-oficina.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.