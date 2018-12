Aumentan los regalos delicatessen como el jamón ibérico, según mijamoniberico.com Comunicae

lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:45 h (CET) Ante las próximas fiestas de Navidad, llegan las prisas y las dudas a la hora de realizar el mejor regalo. Mi Jamón Ibérico, expertos en Jamón Ibérico de Bellota, desvelan las claves para triunfar estas navidades regalando Jamón Ibérico Regalar una cesta de productos delicatessen es algo que se viene haciendo desde tiempo inmemorial. Se trata de un gran regalo, muy práctico a la par que exquisito, que hace las delicias de los más sibaritas.

Nuevamente, vuelve con fuerza como tendencia el regalo delicatessen, para obsequiar en fechas señaladas como las que se avecinan tanto a amistades, como a familiares y compromisos.

El jamón ibérico ha sido siempre el producto más apreciado y codiciado. No ha perdido su esencia de regalo estrella y constituyendo el elemento principal de la mejor cesta de navidad que se pueda confeccionar.

Y es que regalar jamón ibérico es regalar una experiencia gastronómica sin parangón. Lo mismo sucede con el resto de delicias ibéricas y 'delicatessens' españolas. Degustar un buen embutido ibérico, un queso curado, fuerte y con personalidad, un buen caldo, tinto, blanco o con burbujas, unos dulces artesanales, etc.; consigue sin mucho esfuerzo 'hacer la boca agua' del experto mas exigente.

Los expertos coinciden en que de entre todos los productos delicatessen que se pueden regalar, el rey de todos ellos, la joya de la corona: es el Jamón Ibérico.

Un buen jamón resulta también una pieza insustituible en un banquete o en una mesa de Navidad que se precie. Un manjar para disfrutar en los mejores eventos o celebraciones. Todo un ritual en el que se saborea cada paso del ritual gastronómico: la preparación, cada corte, cada loncha que se degusta e ilumina de sensaciones el paladar.

Jamón Ibérico de calidad, es sinónimo de Jamón de Jabugo. Y es que esta localidad de la Sierra de Aracena en Huelva, es la cuna del mejor jamón del mundo, y cuenta con su propia denominación de origen.

En palabras de los responsables de Mi Jamón Ibérico, tienda online especializada en este exclusivo producto: "es importante cuando se va a adquirir un jamón tener en cuenta una serie de aspectos para asegurarte de que compras un buen jamón, con todas las garantías. Lo primero y más importante es confiar en indicadores de calidad como la Denominación de Origen. En el caso de la DOP Jabugo, certifica que es un jamón de Jabugo, onubense de pura cepa, como los que comercializamos nosotros en nuestra tienda online".

En la actualidad, para comprar un jamón ibérico de calidad, no hace falta desplazarse a la cuna del jamón. Tan sólo se precisa de conexión a internet, para poder acceder a la tienda online Mi Jamón Ibérico, y ya desde ahí poder encargar el producto y la cantidad que se desee. Regalar jamón nunca fue más fácil, a lo que contribuye las nuevas tecnologías y el e-commerce de Mi jamón Ibérico.

