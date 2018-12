Los tres eventos que marcarán lo que queda de año En Reino Unido todavía es posible que se alcance un acuerdo antes de final de año sobre el Brexit Redacción Siglo XXI

martes, 4 de diciembre de 2018, 00:05 h (CET) La economía mundial se está desacelerando lentamente. Este movimiento, que se espera que continúe en esta parte final del año y durante la primera mitad de 2019, es el resultado de una importante expansión durante el 2017, más que por meros hechos específicos. Además, hay tres eventos que seguirán marcando los mercados financieros mundiales: la reunión de la OPEP en diciembre en Viena, el efecto en la política de Donald Trump del resultado de las elecciones de mitad de mandato y los avances sobre el Brexit.

Reunión de la OPEP La próxima reunión de la OPEP se llevará a cabo en Viena el 6 de diciembre. La organización de países exportadores de petróleo está bajo presión debido a las turbulencias de los últimos meses en torno al precio del Brent. Hace unos dos años, la OPEP decidió limitar la producción. Sin embargo, la oferta global, apoyada por la producción de petróleo de esquisto americano, fue más que suficiente para satisfacer la baja demanda mundial. El acuerdo fue un éxito, en parte debido a la implosión de la producción venezolana y al empeoramiento de los problemas en Libia. Entre el acuerdo de noviembre de 2016 y septiembre de 2018, el precio del barril de petróleo se duplicó, de 40 a 80 dólares. En los últimos meses, el precio del petróleo ha descendido de nuevo. La importación de petróleo iraní por parte de algunos países, a pesar de las sanciones de Estados Unidos y el enfriamiento de la economía mundial, es una causa importante. Los países de la OPEP ahora se enfrentan a nuevos desafíos. Además, la reacción de importantes productores que no pertenecen a la OPEP, como Rusia y México, también será clave.

Trump y el nuevo Congreso El 6 de noviembre los estadounidenses volvieron a las urnas para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de los Estados Unidos. Además, en la mayoría de los estados, las elecciones de gobernadores se llevaron a cabo el mismo día. Estos comicios fueron una prueba para medir la popularidad de la política nacional de Trump. Su estrategia económica ha desempeñado un papel importante en la evolución de los tipos de interés de los Estados Unidos, el dólar y la bolsa. La pregunta ahora es hasta qué punto su política económica tendrá o no que lidiar con una Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Por ello, no hay en la agenda medidas de estímulo fiscal adicionales. Sin embargo, todavía tiene un margen de maniobra considerable en su política comercial. Dado el impacto que las tensiones comerciales ya han tenido en los mercados financieros en el pasado, habrá que seguir de cerca sus decisiones en el ámbito comercial en los próximos dos años.

¿Se alcanzará un acuerdo sobre el Brexit antes de Navidad? El escenario de "no acuerdo", que prevalecerá si no se ratifica ningún pacto antes del 29 de marzo de 2019, dos años después del inicio del procedimiento, resuena cada vez con más fuerza. Sin embargo, todavía es posible que se alcance un acuerdo antes de final de año. Esto sería un gran alivio, especialmente para el Reino Unido, pero, aun así, muchos detalles deberán completarse más adelante. En resumen, la incertidumbre que rodea la evolución futura del Brexit seguirá siendo grande, con o sin acuerdo.

