La Muestra de Cine de Lanzarote clausuró su octava edición con casi 1.700 asistentes

lunes, 3 de diciembre de 2018, 13:06 h (CET) Este fin de semana se ha clausurado la Muestra de Cine de Lanzarote con la proyección del clásico de 1950 Stromboli, dirigido por Roberto Rossellini. Durante diez días esta octava edición estuvo marcada por una programación arriesgada y comprometida de 24 películas repartidas en “Sección Oficial”, “Cruce de caminos: cineastas canarios”, y las dos nuevas secciones: “Trasfoco: el volcán” y “Destiladera”. En total, cerca de 1.700 asistentes disfrutaron tanto de las proyecciones como de las actividades paralelas de la Muestra, que incluyeron visitas a los lugares más emblemáticos de la isla. La Muestra comenzó el pasado 22 de noviembre en la Cueva de los Verdes. En la inauguración más de 300 personas disfrutaron de Dentro del volcán, la película de Werner Herzog que explora la importancia y la cultura generada en torno a los volcanes en varias partes del mundo.

La Muestra de Cine de Lanzarote está gestionada por la Asociación de Cine Tenique, y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote; Cultura Lanzarote; y de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. También colaboran El Almacén, Ayuntamiento de Arrecife y Juventud Arrecife.

“Este año la Muestra ha crecido. Por la isla de Lanzarote han pasado más de 35 directores y directoras con los que hemos aprendido y mantenido rigurosos debates, y la asistencia a las proyecciones ha aumentado un 30%”, declaraba durante la clausura Javier Fuentes, director del certamen. “Hemos puesto en marcha apuestas arriesgadas y diferentes que se corresponden con la filosofía de la Muestra, como la deliberación pública del Jurado”.

“Uno de los motivos de este crecimiento es la apertura a secciones como “Trasfoco: el volcán” y “Destiladera”, que conectan y reflexionan sobre aspectos fundamentales de Lanzarote desde una perspectiva universal”, afirmaba Javier Fuentes. “Estos nuevos espacios han tenido una gran acogida tanto entre el público habitual de la Muestra como entre quienes aún no conocían el proyecto”.

Una de las novedades importantes de esta octava edición, es que la deliberación del Jurado de la Muestra se hizo de manera pública. Se trata de una iniciativa innovadora dentro de los festivales y muestras de cine a nivel internacional. En vez de realizarse a puerta cerrada, como habitualmente se lleva a cabo, el público pudo escuchar los argumentos y planteamientos que llevaron al Jurado a emitir su fallo. Esta forma de deliberar se adecuaba al planteamiento que desde la octava edición de la Muestra se han querido incentivar: el cine como una experiencia colectiva y reflexiva. Palmarés de la Muestra:

Tras casi una hora de deliberación y análisis bajo la atenta mirada del público, el galardón recayó por unanimidad en La imagen que te faltaba, de Donal Foreman. El galardón está dotado de 2.500€.

La película recopila las imágenes grabadas por Arthur MacCaig, un joven norteamericano de ascendencia irlandesa que acabó siendo el documentalista del IRA en los años 70. Donal Foreman recopila este material, que retrata alguno de los conflictos más violentos de la última mitad del siglo XX, y crea una película íntima y reflexiva sobre la añoranza de un padre, el papel de la familia, el deseo y el compromiso político.

Además del Premio a Mejor Película, los miembros del Jurado otorgaron una Mención Especial a la película de animación en stop-motion La casa lobo de Joaquín Cociña y Cristóbal León.

Los tres miembros del Jurado de la octava edición de la Muestra de Cine de Lanzarote han sido: Vanesa Fernández Guerra, directora de ZINEBI, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao; Francesco Clerici, cineasta ganador del Premio Internacional de la Crítica (FIPRESCI) por El gesto de las manos; y Alejandro Krawietz, director del Festival Internacional y Mercado de Cine Documental MiradasDoc, Tenerife.

El Jurado Joven, compuesto por Néstor García Martín, Iria Parada Reguera y Fernanda Valiente Bethencourt, otorgó a Continúa grabando, dirigido por Ghiath Ayoub y Mohammad Ali Atassi, el Premio a Mejor Película, y aM de Yolande Zauberman, la Mención Especial.

Por último, el Premio Numax recayó en Continúa grabando, de Ghiath Ayoub y Mohammad Ali Atassi, premio que facilitará el estreno de la película siria en salas gallegas.

Las seis películas de Sección Oficial que competían por estos premios eran: La imagen que te faltaba, de Donal Foreman, La casa lobo, de Cristóbal León y Joaquín Coñiza;Star, de Johann Lurf;Continúa grabando, de Saeed Al Batal y Ghiath Ayoub; Trote, de Xacio Baño; yM. de Yolande Zauberman.

